Aktualizované: Slovenskí hokejisti zdolali v Hamare Francúzov, rozhodol kapitán Tomáš Surový

HAMAR 14. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila úspešne do decembrového turnaja Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare, vo štvrtok popoludní zdolala výber Francúzska 4:2.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce prišli od dvojgólový náskok získaný zásluhou Andreja Kudrnu a Petra Čerešňáka, no v tretej tretine brankára Floriana Hardyho prekonali kapitán Tomáš Surový a Ivan Baranka, obaja pri návrate do reprezentácie po viac ako dvojročnej pauze.

V 29. vzájomnom zápase sa zrodil 21. triumf Slovákov, tri súboje sa skončili nerozhodne a päťkrát uspeli Francúzi. V sezóne 2017/2018 slovenská hokejová reprezentácia zo šiestich duelov dosiahla štyri víťazstvá (Česko, USA, Nemecko a Francúzsko) a dve prehry (Česko, Rusko olympionici). Všetkých šesť duelov absolvovali dvaja hokejisti – obranca Peter Čerešňák a útočník Matej Paulovič.

V piatok 15. decembra o 16.00 h odohrajú Slováci zápas olympijskému výberu Ruska, v sobotu 16. decembra o 17.00 h nastúpia proti domácim Nórom.

EURO ICE HOCKEY CHALLENGE – HAMAR



Nórsko – Rusko olympionici 3:4 po predĺžení (1:1, 2:2, 0:0 – 0:1)

Góly: 3. Thoresen, 23. Bastiansen, 27. M. Olimb – 17. Naumenkov, 26. Kuzmenko, 34. V. Tichonov, 64. Tkačo



Francúzsko – Slovensko 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Góly: 18. Romand (Matima), 26. T. Da Costa (Guttig) – 8. A. Kudrna (Baranka), 13. Čerešňák (Graňák), 50. T. Surový (Skalický), 56. Baranka (Starosta, A. Kudrna)

Vylúčení: 7:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.



Zostavy:

Francúzsko: Hardy – Chakiachvili, Dame Malka, Raux, Hecquefeuille, Crinon, Janil, Bedin, Llorca – Lamperier, Guttig, T. Da Costa – Ritz, Bouvet, Guttierez – Perret, Terrier, Maia – Romand, Matima, Ville

Slovensko: Godla – Graňák, Čerešňák, Starosta, Baranka, Meszároš, A. Jánošík, Švarný, O. Kotvan – Cingeľ, T. Surový, Lamper – A. Kudrna, Bubela, L. Hudáček – Paulovič, Krištof, Matúš Sukeľ – Skalický , Ölvecký, T. Hrnka

I. TRETINA



Stretnutie začali aktívnej hokejisti Framcúzska, ale brankár Godla si držal čisté konto. Slováci potom nevyužili prvú presilovku v zápase, no udreli po jej skončení – obranca Baranka v 8. minúte zachytil na útočnej modrej čiare rozohrávku súpera, puk poslal pred bránku a A. Kudrna na druhý pokus otvoril skóre stretnutia. Vzápätí prišla ďalšia početná výhoda a v nej gól obranca Čerešňáka. Pred prvou sirénou sa súperovi podarilo skorigovať, po chybe v rozohrávke skóroval Romand.

II. TRETINA



V druhej tretine padol len jeden gól – v 26. minúte Guttig dokorčuľoval nahodený puk, poslal ho pred Godlu a na 2:2 vyrovnal T. Da Costa. Šancu na tretí presný zásah Slovákov nezužitoval Matúš Sukeľ, na opačnej strane Godla vychytal Perreta. V druhej časti potom Slováci nevyužili dve presilovky, Francúzi jednu.

III. TRETINA



V polovici tretej tretiny zabezpečil Slovákov najtesnejší náskok kapitán T. Surový delovkou od modrej čiary. Dve šancu na gólovú poistku potom nevyužil L. Hudáček, presilovku potom už po štyroch sekundách premenil na štvrtý slovenský gól obranca Baranka. V závere stretnutia Francúzi pristúpili k hre bez brankára, ale stav sa už nezmenil.



Tabuľka:

1. Slovensko 1 1 0 0 0 4:2 3

2. Rusko olympionici 1 0 1 0 0 4:3 2

3. Nórsko 1 0 0 1 0 3:4 1

4. Francúzsko 1 0 0 0 1 2:4 0



Hlasy (zdroj: SZĽH):



Craig Ramsay (tréner SR): „Hrali sme dobre a zaslúžili si víťazstvo. Mali sme dosť presiloviek a dve z nich sme aj využili. Francúzi ukázali rýchlosť a techniku. Po vyrovnaní na 2:2 mali veľkú šancu, ale brankár Godla previedol skvelý zákrok. Stále máme na čom pracovať.“



Tomáš Surový (útočník SR, kapitán a autor víťazného gólu): „Francúzi majú svoju kvalitu. Niektoré detaily sme nedodržali a súper vyrovnal. Našťastie sa nám podarilo opäť odskočiť a takticky udržať náskok.“



Andrej Kudrna (útočník SR): „Získali sme náskok, ale súperovi sa podarilo vyrovnať. Sme radi, že v tretej časti sme to zvládli a dotiahli do víťazného konca. Snažíme sa dodržiavať všetko, čo nám tréner povie. Verím, že naša hra sa bude ešte zlepšovať. Čakajú nás teraz Rusi, všetci musíme podať stopercentný výkon. Pobijeme sa o víťazstvo.“



Denis Godla (brankár SR): „Pre brankára to bol ťažký zápas, nesmerovala na mňa veľa striel. Súper dal dva šťastné góly a som rád, že sme to dokázali vyhrať. Chalani hrali celý zápas super, Francúzov do šancí veľmi nepúšťali.“

