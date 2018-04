Aktualizované: Slovenskí hokejisti opäť zdolali Lotyšsko, pri power-play hostí dvakrát skórovali

POPRAD 21. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila 4:1 nad výberom Lotyšska, sobotňajší prípravný súboj v Poprade bol súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018.

Slováci rovnakým výsledkom zdolali Lotyšov aj v piatok v Michalovciach.

V sobotu na popradskom ľade otvoril skóre duelu obranca Martin Fehérváry delovkou od modrej čiary, bol to pre neho premiérový presný zásah v národnom tíme pri šiestom štarte. Za súpera vyrovnal v 25. min v početnej výhode Roberts Bukarts, no 44 sekúnd pred koncom druhej časti pridal druhý slovenský gól Marek Hovorka. Definitívnu bodku za zápasom dali dva góly v závere, keď pri power-play hostí skóroval Andrej Kudrna a po ňom aj Ladislav Nagy.

V aprílovej príprave Slováci dvakrát podľahli Švédom, dvakrát zdolali Nemcov aj Lotyšov.

V ďalšom týždni slovenský tím odohrá tri súboje - v stredu v Piešťanoch nastúpi proti výberu Kórejskej republiky a v piatok a sobotu v Nitre a Piešťanoch si zmeria sily s družstvom Francúzska.

Euro Hockey Challenge 2018

Poprad - sobota

Slovensko - Lotyšsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Fehérváry (Graňák, Paulovič), 40. M. Hovorka (M. Bakoš, Čajkovský), 60. A. Kudrna (M. Hovorka), 60. L. Nagy (Čajkovský, Cingeľ) - 25. Bukarts

Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš, Orolin - Gajan, Smrek, 4253 divákov

Zostavy:

Slovensko: Godla - Grman, J. Valach, A. Jánošík, Marek Ďaloga, Trška, Čajkovský, Graňák, Fehérváry - P. Svitana, Buc, D. Bondra - A. Kudrna, M. Hovorka, M. Bakoš - Cingeľ, Šimun, L. Nagy - Paulovič, Krištof, M. Sukeľ

Lotyšsko: Gudlevskis - Balinskis, Zile, Siksna, Rubins, Salija, Galviňš, E. Ševčenko - M. Redlihs, Pavlovs, R. Bukarts - Indrašis, Abols, Karsums - Meija, Batna, Cipulis - Razgals, Bičevskis, Krastanbergs - Jevpalovs

Hlasy:

Craig Ramsay (tréner SR): "Oproti piatku to bol rozdielny zápas. V prvej tretine sme hrali dobre, v druhej už nie. Súper hral tvrdo a v druhej tretine prevzal iniciatívu. V tretej časti hry sme sa zmobilizovali a dokázali sme zvíťaziť. Obaja naši brankári chytali výborne a sme z toho šťastní, zaslúžia si naše uznanie. Urobili dobrú robotu, takisto v obrane sme hrali dobre. Hráči v poli hrajú stále lepšie a lepšie, v nominácii na MS mám ešte veľa otáznikov."

Ladislav Nagy (kapitán SR, autor jedného gólu): "Dnes sme hrali dobre v prvej tretine. V tej druhej sme prestali korčuľovať, naopak, Lotyši nás začali napádať a nevedeli sme vyjsť z obranného pásma. Našťastie sme napokon uspeli. Bol to dobrý zápas. V druhej časti hry sme boli dosť veľa vylučovaní a súper sa dostal do pohody. V šatni sme si k tomu niečo povedali a v treťom dejstve sme zase boli lepší my. Máme sa stále v čom zlepšovať. Prvé dva zápasy boli ťažké, lebo sme boli málo na ľade a prišlo veľa mladých hráčov. Teraz sa to už zlepšuje. Atmosféra na domácich zápasoch bola super. Sme radi, že v Poprade i Michalovciach bolo vypredané. Je to krása, keď hráme pred vypredaným štadiónom."





Marek Hovorka (útočník SR, autor gólu): "Dnes sme sa hýbali menej ako v piatok, bolo to viac vyrovnané ako v Michalovciach. Lotyši síce mali tlak, no my sme v druhej tretine dali gól do šatne. Šlo o nacvičený signál, ktorý si skúšame na tréningoch."

Martin Fehérváry (obranca SR, premiérový gól v reprezentácii): "Prvý gól v národnom tíme ma potešil, ja sa však snažím užívať si každučkú jednu sekundu v tíme. Chcem hrať svoju hru, sústredím sa na seba. Je to pre mňa skvelá šanca, že som, v obrannom páre s Dominikom Graňákom. Lotyši nás v Poprade hrýzli viac ako v piatok v Michalovciach, museli sme viac korčuľovať, to bol náš plán.“

Denis Godla (brankár SR): "Víťazstvá v príprave sú dobré pre tím pred MS. V prvej tretine sme hru ovládli a dali gól. V druhej časti súper vyrovnal, no nás nakopol gól do šatne. V treťom dejstve sme ich k ničomu nepustili a dotiahli to do víťazného konca."





Patrik Svitana (útočník SR): "Škoda druhej tretiny, ktorá bola poriadne rozkúskovaná. Nakopol nás gól v závere druhej tretiny. Napokon sme to zvládli."