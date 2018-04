Aktualizované: Slovenskí hokejisti dostali od Švédov sedem gólov a prehrali, čaká ich zápas proti Nemecku

OSKARSHAMN 6. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia prehrala vysoko 1:7 s domácim Švédskom v piatkovom prípravnom zápase pred májovými MS. Súboj v Oskarshamne je súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018.

Tím "troch koruniek" sa ujal vedenia v 9. min gólom Olleho Lissa, náskok domácich zveľadil o štyri minúty neskôr Patrik Zackrisson a tretí gól Švédov pridal Linus Ölund. Už po 46 sekundách druhej tretiny znovu udreli Švédi, presadil sa znovu Liss. Jeho trefa vyhnala zo slovenskej bránky Denisa Godlu, nahradil ho Dávid Hrenák. V 27. min sa gólu dočkali i reprezentanti spod Tatier, premiérový zásah strelil v národnom tíme Andreas Štrauch.

Potom však znovu navýšil vedenie domácich a svoj hetrik skompletizoval Liss. Severania v tretej tretine už nehrali na plný plyn, napriek tomu strelili ďalšie dva góly. Skóroval štvrtkový autor hetriku Carl Klingberg a konečný rezultát stanovil Carl Grundström.

Zverencov kanadského kouča Craiga Ramsayho teraz čaká presun späť na Slovensko a v sobotu 14. apríla od 17.45 h už odohrajú zápas proti Nemecku v meste Weisswasser.

Góly: 9. Liss (Boqvist (Brännström, Sundström), 13. Zackrisson (Wikstrand, Pilut), 18. Ölund (Olofsson), 21. Liss (Olofsson), 37. Liss (Olofsson, Asplund), 53. C. Klingberg (Olofsson, Almqvist), 59. Grundström (C. Klingberg, Zackrisson) - 27. Štrauch (Šoltés)

Slovenskí hokejisti vstúpili do piatkového súboja s cieľom odčiniť štvrtkovú prehru 3:6, no severania od začiatku hrali aktívne a hráčov v modro-bielych dresoch dostali pod tlak. V prvej päťminútovke si domáci utvorili dve vážnejšie príležitosti, no zastavil ich gólman Denis Godla. Brankár fínskeho tímu KalPa Kuopio bol však prikrátky na strelu Olleho Lissa, ktorý v 9. min otvoril skóre stretnutia. V 13. min prišlo vylúčenie Dávida Buca a hráči tímu "troch koruniek" presilovú hru využili, strelou od modrej čiary sa presadil Patrik Zackrisson. Ešte v závere úvodnej časti hry zvýšil náskok domácich Linus Ölund.

Švédi vleteli do druhého dejstva ako víchor, už po 46 sekundách hry vyhnal presným zásahom Godlu zo slovenskej bránky Liss. Godlu v svätyni hostí nahradil 19-ročný Dávid Hrenák. Zmena gólmana zverencov Craiga Ramsayho "nakopla", v 27. min sa v národnom tíme premiérovo presadil útočník HK Poprad Andreas Štrauch, ktorý využil prečíslenie troch proti jednému. To však bolo to slovenskej strany všetko a Švédi ďalej pokračovali v demolácii. V 37. min opäť zariadil štvorgólové vedenie domácich a svoj hetrik zavŕšil Liss.

V tretej časti hry už Švédi nehrali tak dôrazne a aktívne ako v prvých dvoch tretinách, napriek tomu však pridali ďalšie dva góly. Najprv v 53. min skóroval hrdina a autor hetriku zo štvrtkového zápasu Carl Klinberg, rezultát stanovil necelé dve minúty pred záverečnou sirénou Carl Grundström.

Hlasy

Andreas Štrauch (útočník SR, autor gólu): "Nechceli sme takto prehrať, je to veľmi nepríjemné. Predsa len to je medzinárodná scéna. Verili sme, že v druhom zápase ich potrápime oveľa viac. Som šťastný, že som tu mohol byť a skúsiť si takúto úroveň. Dnešný hokej je najmä o pohybe, hlavne v takýchto medzinárodných zápasoch. U nás v extralige to je oveľa pomalšie. Musíme teda zlepšiť pohyb, korčuľovanie."





Juraj Valach (obranca SR): "V prvom zápase sa dá pozitívne hodnotiť prvá a tretia tretina, tá druhá bola zlá. Tento súboj by som však radšej nehodnotil, pretože by sa ťažko hľadalo niečo pozitívne. Mali by sme sa pozrieť na Švédov, ako hrajú - sú úžasní na puku, nezbavujú sa ho, hľadajú si voľný priestor, dávajú si presné a prudké prihrávky. My po sebe ten puk skôr strieľame a potom sa hrá ťažko. Musíme sa viac zamerať na individuálne zručnosti. Oproti Švédom sme, podľa mňa, drevení. Pre mladých chlapcov je to výborná príležitosť zapracovať sa do seniorského hokeja. Je to o niečom inom a dúfam, že si z toho zoberú maximum. Švédi mali tiež v zostave mladých chlapcov, no bolo vidno, že v individuálnych zručnostiach sú neskutočne silní."





Martin Fehérváry (obranca SR): "Boli to veľmi náročné dva zápasy. Snažili sme sa hrať našu hru. Švédi hrali veľmi dobre a veľa korčuľovali. Mali sme príliš veľa vylúčení a to bola príčina nášho neúspechu v oboch dueloch. Po zápase som dostal krásny potlesk, počas celého roka som sa tu cítil veľmi dobre a bolo super hrať pred týmito divákmi. Prišiel som sem, aby som si vybojoval nomináciu na majstrovstvá sveta, takže budem robiť všetko preto, aby som tu zostal a podával čo najlepšie výkony. Bola to pre nás veľká príležitosť i skúsenosť. Je to seniorský hokej, ešte o tomu na medzinárodnej úrovni, je tú úplne iné ako medzi juniormi. Myslím si, že sme si to užili a robili sme čo mohli a ukázali sme, že vieme hrať hokej."