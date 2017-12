Aktualizované: Slovenské florbalistky deklasovali Nemky a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenské florbalové reprezentantky prenikli do štvrťfinále na domácich MS v Bratislave (1. - 9. decembra 2017). Zverenky českého trénera Michala Jedličku zvíťazili 7:3 nad Nemkami v zápase utorkového play-off o postup do štvrťfinále na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

O presné zásahy SR sa postarali Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová, Katarína Klapitová, Lenka Cupráková a trojgólová Lucia Košturiaková. Slovenky vo štvrtok o 17.00 h vo štvrťfinále nastúpia na ZŠ Ondreja Nepelu proti víťazkám A-skupiny Fínkam.

Nemky vyrovnali z 0:2 na 2:2

Slovenky vstúpili do zápasu podľa svojich predstáv: v 8. min viedli o dva góly, keď sa presadili Ferenčíková a Košturiaková.

Nemky v 9. min znížili zásluhou Schimanskej a v 26. min sa vďaka gólu Neumannovej dočkali vyrovnania - na palubovke v tej chvíli ležala zranená členka elitnej slovenskej formácie Ďuríková, ktorá sa do stretnutia vrátila až v tretej tretine. Slovenky odpovedali najlepším možným spôsobom, presne sto sekúnd po vyrovnávajúcom góle Nemiek Košturiaková zužitkovala presilovku - 3:2.

V závere druhej tretiny gólmi potešili fanúšikov na tribúnach aj M. Šponiarová a Klapitová a Jedličkove zverenky išli do tretej časti s trojgólovým náskokom. V 46. min zvýšila na 6:2 Košturiaková, zavŕšila hetrik. Nemky v 58. min skorigovali na 3:6, na viac sa však nezmohli. Naopak, 40 sekúnd pred koncom Cupráková dostala loptičku do prázdnej bránky - 7:3.

Štvrté víťazstvo za sebou

Pre Slovenky to je štvrtý úspech v sérii výhrami nad Singapurčankami (), Estónkami () a Austrálčankami () so šiestimi bodmi a skóre 43:6 ovládli základnú C-skupinu.

Nemky v B-skupine v konkurencii Švédok, Švajčiarok a Poliek s tromi prehrami a skóre 2:42 obsadili poslednú štvrtú priečku. Slovenské reprezentantky nadviazali na septembrový triumf 13:4 nad Nemkami, vtedy v českej Mladej Boleslavi išlo o prípravný súboj.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov.

Pre slovenské reprezentantky to je štvrtá účasť na MS - predtým štartovali vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 florbalistiek – play-off o štvrťfinále

Bratislava – Zimný štadión Ondreja Nepelu



Nemecko – Slovensko 3:7 (1:2, 1:3, 1:2)



Góly: 9. Schimanská (Baumgartenová), 26. Neumannová (Baumgartenová), 58. Neumannová (Baumgartenová) – 3. Ferenčíková (P. Hudáková), 8. Košturiaková (P. Hudáková), 27. Košturiaková (Ferenčíková), 36. M. Šponiarová (P. Hudáková), 40. Klapitová (Šidlová), 46. Košturiaková (P. Hudáková), 60. Cupráková (Trošková)



Vylúčené: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kirjonen a Sirkka (obaja Fín.), 2031 divákov



Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – Ďuríková, M. Šponiarová, Šidlová, Klapitová, Kocúrová, Bobotová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – K. Hudáková, Trošková, Kvasková – Cupráková, Robová, Dzurinová – Boľová, V. Grossová, Pintérová

Hlasy:



Michal Jedlička (tréner SR): „Čakali sme, že to bude trochu jednoduchšie. Začali sme slušne a v tlaku, no prvá tretina nám úplne nevyšla nepremenili sme šance. Podrailo sa nám v druhej tretine zápas zlomiť a duel sme v pohode dohrali do konca. Dnes to však nebol náš dobrý výkon. Od zajtra sa pripravujeme na Fínky, vyskúšame si nejaké varianty. Musíme mať vo štvrtok veľa šťastia, musí zachytať brankárka, musíme byť produktívni a hrať s loptičkou, inak nevydržíme tempo. Budeme absolútni outsideri, no je to šport, môže sa stať všetko. “



Michaela Šponiarová (hráčka SR): „Museli sme dnešný zápas zvládnuť, výkon ma však neteší. Bolo to z našej strany zbrklé, určite máme na čom zapracovať. Vedenie 2:0 akoby nám trochu uškodilo. Som rada, že sme to prekonali a že Betka je v poriadku.“



Karolína Krištofová (brankárka SR): „Prvé dve tretiny sa pred mojou bránkou takmer nič nedialo. V tretej tretine sa mi podarilo trochu podržať tím, to ma teší. Bol úžasný pocit, keď diváci skandovali moje meno. Naše obrankyne sú super a veľmi mi pomohli. Tréner však povedal, že máme dostať maximálne dva góly a dostali sme tri, tak trochu na tom musíme zapracovať.“



Alžbeta Ďuríková (hráčka SR): „Cítila som trhnutie v kolene, dosť to bolelo. Myslela som si, že som na šampionáte dohrala. Našťastie, podarilo sa mi to rozhýbať. Tréner ma chcel šetriť na Fínky, no aspoň trochu som sa dostala do hry. Nedali sme toľko gólov, koľko sme chceli, no vyhrali sme. Vo štvrtok to bude pre nás malé finále.“

MS 2017 florbalistiek – štvrťfinále

štvrtok 7. 12. – Bratislava – Zimný štadión Ondreja Nepelu



Fínsko – Slovensko

