Aktualizované: Slovenská futbalová „21“ hladko zdolala Albánsko a spravila ďalší krok k európskemu šampionátu

ŽILINA 27. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov v Žiline zvíťazili 4:1 nad rovesníkmi z Albánska v utorkovom zápase 2. skupiny kvalifikácie, nadviazali na nad týmto súperom a posilnili svoju šancu na postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska. Mladí Slováci po prvom polčase viedli gólmi Lukáša Haraslína a Samuela Mráza.

Po zmene strán najskôr Rei Manaj znížil, no následne ďalšie zásahy SR pridali Michal Sipľak a žilinský útočník Mráz. Nový hlavný tréner SR "21" Oto Brunegraf, ktorý ako dovtedajší asistent začiatkom marca vo funkcii nahradil českého kouča Pavla Hapala, teda vo svojom druhom stretnutí dosiahol druhý úspech.

Mladí Slováci na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5). Dosiaľ poslednými "zárezmi" sú dva triumfy nad Albáncami (3:2 v Tirane a 4:1 v Žiline). Zostávajúce tri duely čakajú slovenský tím na jeseň: postupne si zmeria sily s Islanďanmi (11. 9. u súpera), doma privíta Estóncov (12. 10.) a cyklus uzavrie v Severnom Írsku (16. 10.).

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Kvalifikácia ME 2019 do 21 rokov

Slováci začali aktívne a v 9. min mohli otvoriť skóre, Mráz po Špalekovej prihrávke však zblízka netrafil dobre loptu. O desať minút sa už Slováci tešili, Chvátalov prienik krížnou strelou zužitkoval Haraslín - 1:0. Po polhodine hry sa vo veľkej príležitosti ocitol Špalek, no zblízka nerozvlnil sieť.

V 38. min si hostia pýtali pokutový kop po súboji kapitánov Vavro - Manaj, no so žiadosťou neuspeli. V závere Slováci pridali gól do šatne - albánska obrana zblokovala dve Chvátalove strely, druhú do brvna, no Mráz hlavičkou prekonal brankára - 2:0.

Mráz bol pri streleckej chuti aj po zmene strán, v 55. min jeho obaľovačka spoza šestnástky spadla na brvno. Brunegrafových zverencov tento moment mrzel o osem minút, keď dvojgólový piatkový strelec z Tirany Manaj s loptou prenikol stredom, jeho pokus tečoval Hancko a lopta skončila v sieti - 2:1. Manaj vzápätí ponúkol kvalitné zakončenie zo štandardky, no Rodák podržal svoje mužstvo.

Dvadsať minút pred koncom Slováci zasadili súperom dva údery v priebehu troch minút: najskôr Sipľak zblízka skóroval po štandardnej situácii - 3:1 a následne Mráz nekompromisne rozvlnil sieť po protiútoku a Špalekovom presnom centri - 4:1.

O dve minúty Albánci vyprodukovali závar, ale neprestrelili slovenské hradby. V 84. min striedajúci Dimun nebezpečne hlavičkoval po rohovom kope a na opačnej strane si Rodák na záver poradil s Manajovým nájazdom.

Hlasy

zdroj: TV Dajto

Oto Brunegraf (tréner SR "21"): "Veľká spokojnosť. Nebol to jednoduchý zápas, najmä na psychiku. Chceli sme po týchto dvoch stretnutiach byť v hre, a to sa poradilo, aj keď nie všetky pasáže boli ideálne. Presadili sme sa však aj gólovo, to je pozitívne, boli však aj ďalšie akcie, ktoré sme mohli dotiahnuť. Určite sa nám dnes hralo lepšie než v Tirane. Boli sme veľmi nebezpeční najmä po pravej strane. Tento trávnik pre nás určite bol výhodou. Je to všetko na vlásku, malé zaváhanie nás dá do úplne inej polohy. Chceli sme však všetkých presvedčiť - najmä seba - že to ešte je hrateľné a chceme bojovať do posledného okamihu. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Pokiaľ ide o moju budúcnosť na lavičke, uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Niektorí vravia, že by som mal skončiť, keď mám z dvoch zápasov dve víťazstvá. Nechajme sa prekvapiť."

Samuel Mráz (útočník SR "21", autor dvoch gólov): "Najmä v prvom polčase nás futbal bavil, dali sme dva góly. V šatni sme si povedali, aby sme nepoľavili. Dobré, že sme potom pridali ďalšie góly a dotiahli sme to. Súper bol v druhom polčase hravejší a silný na lopte, no my sme strieľali góly a dobre sme to ubránili. Myslím si, že chalani podali výborný výkon. Som tu doma a trávnik poznám veľmi dobre. Som šťastný, keď skórujem a pomôže to k víťazstvu. Musím sa poďakovať chalanom za výborné prihrávky. Keď sme priviezli tri body z Albánska, povedali sme si, že už nemôžeme poľaviť. Tieto dva zápasy sme zvládli a ideme ďalej, čakajú nás ešte tri."

Nikolas Špalek (útočník SR "21"): "Myslím si, že z nášho pohľadu to bol fantastický zápas. Súpera sme sa snažili do ničoho nepustiť, aj keď si nejaké šance napokon dokázal vypracovať. Dali sme v prvom polčase dva góly a rovnako sme zareagovali aj na inkasovaný gól v druhom dejstve. Víťazstvo nás vzpružilo a namotivovalo do ďalších zápasov. Ukázali sme, že sme skvelé mužstvo."

Lukáš Haraslín (útočník SR "21", strelec jedného gólu): "Pevne verím, že tento gól mi pomôže. Keď som sa zranil, bol som psychicky dole, ale verím, že všetko zlé je na niečo dobré. Dúfam, že dobrú formu z tohto duelu si prenesiem aj do klubu. Hrali sme dobre ako celé mužstvo. Naša sila je v kolektíve a odzrkadlilo sa to na výsledku. Posunuli sme sa na druhú priečku v tabuľke, no čakajú nás náročné zápasy. Verím, že ich zvládneme ako proti Albáncom."