Aktualizované: Slovan doma podľahol Traktoru Čeľabinsk, najbližšie sa doma predstaví až v marci

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava po utorkovom prekvapujúcom triumfe nad Magnitogorskom nezískali vo štvrtkovom súboji v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) ani bod, pred vlastnými fanúšikmi podľahli Traktoru Čeľabinsk 0:3.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca nastúpili proti súperovi, ktorý stále bojuje o miestenku v play-off a na hre tímov to bolo vidieť. Traktoru sa podarilo premeniť niekoľko šancí, dvakrát skóroval Alexej Kručinin a raz sa do streleckej listiny zapísal Nick Bailen.





Po štvrtku má bratislavský klub na svojom konte 50 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí predposledná 12. pozícia. Od stredy už nemá ani matematickú šancu na prienik do play-off.

Slovan do konca januára čakajú už len súboje u súperov, nasledovať bude olympijská pauza. Po nej "belasí“ absolvujú už len dve stretnutia, sezónu 2017/2018 zakončia domácim súbojom proti Dinamu Minsk vo štvrtok 1. marca.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

štvrtok



HC Slovan Bratislava – Traktor Čeľabinsk 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 19. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 32. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 45. Bailen (Videll)



Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: Garbutt (Slovan) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ansons (Lot.), Birin – Lazarev, Sivov (všetci Rus.), 7909 divákov



Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Bačík, T. Voráček, Černý – Řepík, Viedenský, Z. Boychuk – J. Mikúš, Colby Genoway, L. Kašpar – Lamper, T. Hrnka, Garbutt – Marek Sloboda, Ščerbatov, Skalický

Čeľabinsk: Francouz – Višnevskij, Nikitin, Bailen, Rjasenskij, Borodkin, Šinin, A. Petrov – Jakuceňa, Polygalov, Videll – Gynge, Szczechura, Kručinin – Kravcov, Rybakov, Šarov – Senťurin, J. Petrov, Černikov

I. TRETINA



Začiatok stretnutia patril hosťom, ale Slovan mal prvú vážnejšiu šancu v zápase. V 4. min Z. Boychuk si nakorčuľoval do útočného pásma a strelou zápästím preveril pozornosť brankára Francouza. Na opačnej strane uspel aj Štěpánek, keď vychytal Šarova aj Borodkina. V 13. min sa Garbutt rútil sám na Francouza, ale gólman hostí si udržal čisté konto. Slovan sa potom síce ubránil pri vylúčení Bačika, no pred prvou sirénou inkasoval z hokejky Kručinina, ktorý sa dobre zorientoval pred Štěpánkom po prihrávke od Jakuceňu.

II. TRETINA



V úvode druhej časti domáci gólman uspel pri pokusoch Vidella v 25. aj 28. min. Slovan potom nevyužil presilovku, po ktorej dostal druhý gól. Ten mal totožný rukopis ako prvý – puk sa od Polygalova dostal cez Jakuceňu až ku Kručininovi a ten prekonal domáceho brankára. Pred koncom druhej tretiny sa nepodarilo skorigovať Z. Boychukovi, na druhej strane nepochodil Jakuceňa.

III. TRETINA



V III. tretine putoval na trestnú lavicu Řepík a Bailen presilovku využil na tretí presný zásah hostí. Ďalšie oslabenie potom Slovan ustál bez inkasovaného gólu. V 54. min Garbut preveril pozornosť Francouza, čo bola posledná vážnejšia príležitosť v zápase.

Hlasy:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Hostia boli lepší a zaslúžene zvíťazili. Boli počas celého duelu rýchlejší a využili aj svoje šance. Výsledok každej tretiny je odrazom rozloženia síl. Mali sme aj šance, ale nedokázali sme ich premeniť.“



Anvar Gaťatulin (tréner Traktora): „Vedeli sme, že nás v Bratislave nečaká nič ľahké. Pripravili sme sa svedomito a nevyšlo to nazmar. Veľmi ma teší zisk troch bodov.“



Jakub Štěpánek (brankár Slovana): „Ťažko povedať, čo sa stalo v porovnaní s utorkom. Nemôžem hovoriť za všetkých hráčov, ale vyzeralo to, ako keby sme čakali, že víťazstvo príde samo. Súper hral dobre, hádzal si to tam a my sme to nestíhali pokrývať. Hostia si v každej tretine prišli pre jeden gól. My sme tam tiež mali nejaké šance, no Pavel Francouz ich videl a zneškodnil.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.