Aktualizované: Slovan Bratislava si doma poradil s Vladivostokom, Barker jediným strelcom

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) - (KHL) ďalšie tri body, v utorok pred vlastnými fanúšikmi zdolali tím Admiral Vladivostok tesne 1:0. Zverenci trénera Eduarda Zankovca zaznamenali už tretí triumf za sebou.

Slovanu stačil na tri body jeden gól, v úvode tretej tretiny sa do streleckej listiny zapísal v presilovke obranca Cam Barker. Bol to pre neho druhý gól v tejto sezóne, prvý tiež dal Admiralu Vladivostok, vtedy to bolo v prvej polovici septembra na ľade súpera.





Po utorku má bratislavský klub na svojom konte 40 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 11. pozícia. Na ôsmu priečku a Severstaľ Čerepovec, ktorá zaručí prienik do play-off, majú "belasí" 15-bodové manko.

Slovan sa najbližšie predstaví v nedeľu 3. decembra v Rige proti miestnemu Dinamu.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

utorok



HC Slovan Bratislava – Admiral Vladivostok 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 42. Barker (Meszároš, Řepík)

Vylúčení: 8:8 na 2 min, navyše: Kašpar a Viedenský – Sabolič a Nalimov (všetci po 10 min za nešp. správanie), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Birin, Kislov – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), 7564 divákov



Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Ebert, Sersen, Després, Barker, Meszároš, Bačík, T. Voráček – Řepík, Viedenský, Kašpar – Réway, Z. Boychuk, Colby Genoway – Skalický, A. Šťastný, Ščerbatov – Z. Boychuk, Sádecký, T. Hrnka

Admiral: Nalimov – Blum, Mamašev, Volčenkov, Miščenko, Gluchov, Mnacian, Kurašov – Sabolič, St. Pierre, Tkačov – Krasnoslobodcev, Sajustov, Manukian – Fiščenko, Makarenko, Kazakov – Sergejenko, Machanovskij, Butuzov

I. TRETINA



Prvá tretina príliš vzruchu nepriniesla, najväčšiu šancu mali hostia v 15. min – prečíslenie Butuzova s Mamaševom zastavil kapitán Meszároš.

II. TRETINA



V 24. min mal na domácej strane veľkú príležitosť Viedenský, ale brankár Nalimov si poradil z jeho pokusom. V druhom dejstve ešte zaujala séria vylúčení či možnosť Eberta tesne pred sirénou.

III. TRETINA



V úvode tretej tretiny hral Slovan presilovku a po osemnástich sekundách ju zužitkoval obranca Barker delovkou od modrej čiary – 1:0. Viac gólov už nepadlo, skóre sa nezmenilo ani v záverečnej power-play hostí.



Hlasy:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Som spokojný s našou hrou v oslabení, ziskom troch bodov a defenzívnou hrou v záverečnej desaťminútovke. Súper mal dosť šancí, ale chlapci veľmi dobre blokovali strely.“



Fredrik Stillman (tréner Admiralu): „Gratulujem Slovanu k trom bodom, bol dnes lepší a zaslúžene vyhral. Nám sa dnes nepodarilo dostať puk do bránky, a preto odchádzame naprázdno. Mali sme príliš veľa zbytočných vylúčení, musíme si nastaviť zrkadlo a pripraviť sa na ďalší duel.“



Marek Viedenský (útočník Slovana): „Dôležité sú tri body. Diváci videli dobrý zápas, obaja súperi podali kvalitný výkon. Som rád, že sme zvíťazili. Obaja súperi dobre bránili, dávali si pozor. Práve preto padol len jeden gól. Nám veľmi dobre zachytal Jakub (Štěpánek, pozn.).“



Jakub Štěpánek (brankár Slovana): „Bol to ťažký zápas, druhý za dva dni. Trochu sme za sebou ťahali nohy, našťastie sme to v závere ubránili a zvíťazili. Sám som bol prekvapený, že som sa v bránke necítil zle. Nevyspal som sa dobre, ale pomohlo mi popoludňajšie zdriemnutie. Po fyzickej stránke som sa cítil lepšie ako v pondelok.“

