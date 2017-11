Aktualizované: Slováci v úvode predkvalifikácie ME 2021 v basketbale neuspeli v Poprade s Macedóncami

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí basketbalisti podľahli Macedóncom 66:74 vo štvrtkovom domácom zápase A-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Domáci po prvom polčase zaostávali v Poprade o 14 bodov.

Zverencom trénera Ivana Rudeža nevyšla druhá štvrtina, ktorú ovládli Macedónci 21:8. Po zmene strán sa priebeh duelu vyrovnal, Slováci ožili najmä v záverečnej časti. Vstupovali do nej síce s mankom 16 bodov, no postupne sa im ho podarilo skresať rozdiel na štyri body. Súper si však napokon triumf postrážil.





Najlepším strelcom Slovenska sa stal Peter Sedmák, ktorý nazbieral 20 bodov. V drese Macedónska sa vytiahli 21-bodový Richard Hendrix a Vojdan Stojanovski, ten dosiahol o bod menej.

Slovensko sa najbližšie v predkvalifikácii predstaví až 22. februára 2018 na pôde Švajčiarska

PREDKVALIFIKÁCIA& NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2021

štvrtok



Slovensko – Macedónsko 66:74 (22:23, 8:21, 13:15, 23:15)&

Najlepší strelci SR: Sedmák 20 (3 trojky), Kuric 11, Baťka a Ihring po 10

Rozhodovali: Čebyšev (Ukr.), Simonow (Nem.) a Ozolš (Lot.)



Najviac bodov Macedónska: Hendrix 21 (14 doskokov), V. Stojanovski 20, Sokolov, D. Stojanovski a Gjuroski po 8

TH: 14/6 – 18/15, fauly: 21 – 16, trojky: 10 – 7, rozhodovali: Čebyšev (Ukr.), Simonow (Nem.) a Ozols (Lot.)



Vyrovnaný úvod zápasu napokon patril hosťom, ktorý po prvej štvrtine viedli 23:22. Slováci ťažili najmä z presnej streľby z trojkového územia, keď premenili 4 zo 6 pokusov. Druhá desaťminútovka domácim nevyšla a postupne aj v dôsledku nepresností pustili Macedónsko do 14-bodového náskoku.



Na začiatku druhého polčasu chýbala najmä presnosť. To hralo do kariet Macedónsku, ktoré aj vďaka 8 z 10 úspešných trestných hodov zveľadilo svoje vedenie na 59:43.



Slováci oživili nádej na dobrý výsledok v záverečnej časti, v ktorej po štyroch minútach znížili na rozdiel 4 bodov. Skúsený súper však útok Slovákov postupne odrazil, využil slabšiu disciplínu domácich a dokázal doviesť duel do úspešného konca.



Hlasy:

Ivan Rudež (tréner SR): „Gratulujem Macedóncom k víťazstvu. My sme ukázali veľkú smelosť a energiu, keď sme sa v tretej a štvrtej štvrtine vrátili do stretnutia. V druhom polčase sme odohrali vyrovnaný zápas. Zaplatili sme však vysokú cenu za chyby v druhej štvrtine. Stratili sme veľa lôpt, ktoré Macedónsko využilo.“



Peter Sedmák (najlepší strelec SR): „Chcel by som pogratulovať Macedónsku k víťazstvu. Vedeli sme, že je to kvalitný súper. Myslím si, že prvú štvrtinu sme nehrali zle. Druhá nám trochu ušla. Stálo nás to potom veľa síl, aby sme sa dotiahli. Keby sme dali viac energie do zápasu ako vo štvrtej štvrtine, myslím si, že by sme vyhrali. Nehrali sme tak agresívne, ako sme chceli. To nás napokon stálo víťazstvo. Boli sme na nich dobre pripravení, len sme neboli mentálne silnejší. Hrali sme mäkko.“



Jordančo Davitkov (tréner Macedónska): „Vedeli sme, že v tejto skupine predkvalifikácie budeme spolu so Slovenskom najlepšími tímami. Hrali sme veľmi dobre v defenzíve, v útoku to nebolo až také dobré, nepremenili sme niekoľko voľných pozícií. Moji hráči urobili na palubovke všetko, na čom sme v predchádzajúcich dňoch spolu pracovali. Špeciálne sme sa zamerali na Kurica, ktorého sme zastavili. Síce dal nejaké body, ale nebolo ich mnoho. Som spokojný s víťazstvom vonku, najmä po nie ideálnych výsledkoch v letnej predkvalifikácii MS 2019. Teraz však máme úplne iný tím, je tu šesť nových hráčov v porovnaní s letom.“



Vladimir Stojanovski (hráč Macedónska): „Je to pre nás veľké víťazstvo. Odohrali sme výborné stretnutie. Počas celého priebehu sme hrali výborne v obrane. V druhom polčase sme nepremenili niekoľko voľných striel, ale zvládli sme tento zápas a napokon sme získali dôležité víťazstvo.“

