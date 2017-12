Aktualizované: Ronaldo sa vyrovnal Messimu, získal piatu Zlatú loptu v kariére

PARÍŽ 7. decembra (WebNoviny.sk) - Cristiano Ronaldo obhájil víťazstvo v prestížnej bilančnej ankete Zlatá lopta 2017 (Ballon dOr), ktorú organizuje francúzsky odborný futbalový časopis France Football.

Tridsaťdvaročný Portugalčan v službách Realu Madrid ovládol hlasovanie piatykrát v kariére (predtým v rokoch 2008, 2013, 2014 a 2016, pozn.) a vyrovnal sa v úspešnosti Argentínčanovi Lionelovi Messimu. Práve Messi a Brazílčan Neymar boli bezprostrední súperi Ronalda v najlepšej trojke ocenených.

Ronaldo sa na oceňovanie teší každý rok

V ankete hlasovalo 173 medzinárodných novinárov, ktorí určili konečné poradie z tridsiatich nominovaných. "Samozrejme, som šťastný, je to ďalšia veľká chvíľa v mojej kariére. Na toto oceňovanie sa teším každý rok. Ďakujem spoluhráčom aj všetkým, ktorí ma podporovali. K tejto trofeji mi pomohli aj klubové úspechy," povedal na slávnostnom ceremoniáli Cristiano Ronaldo. Vo večnom súboji futbalových velikánov na diaľku Ronaldo proti Messimu vyrovnal skóre v počte Zlatých lôpt na 5:5. "Pozoruhodné. Ronaldo prehrával s Messim 1:4, ale už to je 5:5. Preklopí to Cristiano v budúcnosti na svoju stranu?," napísal jeden z množstva obdivovateľov Cristiana Ronalda na twitteri.

Líder ofenzívy Realu Madrid svojimi gólmi v rozhodujúcich fázach uplynulej sezóny prispel k triumfu "bieleho baletu" v Primera División a k historickej obhajobe prvenstva v Lige majstrov. Celkovo v tomto kalendárnom roku nastúpil na 56 zápasov, v ktorých strelil 49 gólov. S madridským tímom taktiež získal kontinentálny aj národný superpohár, v decembri môže pridať aj titul na MS klubov. Kapitána portugalských majstrov Európy už v auguste UEFA vyhlásila za najlepšieho hráča minulej sezóny 2016/2017 pôsobiaceho na "starom kontinente". FIFA mu v októbri udelila spomenutý honor najlepšieho svetového futbalistu "The Best."

Zlatá lopta sa udeľuje od roku 1956

France Football udeľoval od roku 1956 Zlatú loptu na základe hlasovania novinárov. Najprv to bola cena pre najlepšieho európskeho hráča v danom roku, neskôr pre jednotku pôsobiacu na "starom kontinente" bez ohľadu na národnosť, od roku 2007 sa hlasovalo úplne bez obmedzenia.

Zlatá lopta (Ballon d´Or)



1. Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid)

2. Lionel Messi (Arg. / FC Barcelona)

3. Neymar (Braz. / Paríž St. Germain)

4. Gianluigi Buffon (Tal. / Juventus Turín)

5. Luka Modrič (Chor. / Real Madrid)

6. Sergio Ramos (Šp. / Real Madrid)

7. Kylian Mbappé (Fr. / AS Monako, Paríž St. Germain)

8. N’Golo Kanté (Fr. / FC Chelsea)

9. Robert Lewandowski (Poľ. / Bayern Mníchov)

10. Harry Kane (Angl. / Tottenham Hotspur)



VIZITKA CRISTIANA RONALDA



Meno: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro



Dátum a miesto narodenia: 5. februára 1985, Funchal, súostrovie Madeira (Portugalsko)



Výška a hmotnosť: 185 cm / 83 kg



Pozícia: útočník



Aktuálny klub: Real Madrid (Šp., od roku 2009)



Predchádzajúce kluby: mládežnícky tím Andorinha (1992 – 1995), mládežnícky tím CD Nacional (1995 – 1997), mládežnícky tím Sportingu Lisabon (1997 – 2002), Sporting Lisabon (2002 – 2003), Manchester United (2003 – 2009)



Tímové úspechy: člen víťazného tímu Portugalska na ME 2016, člen strieborného tímu Portugalska na ME 2004, člen bronzového tímu Portugalska na ME 2012, tri tituly s Manchestrom United v anglickej Premier League (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), zisk anglického FA Cupu s Manchestrom United (2003/2004), štyri triumfy v Lige majstrov (Manchester United 2007/2008, Real Madrid 2013/2014, 2015/2016 a 2016/2017), tri víťazstvá na MS klubov FIFA (Manchester United 2008, Real Madrid 2014 a 2016), dve víťazstvá v anglickom Ligovom pohári s Manchestrom United (2005/2006, 2008/2009), víťaz Anglického superpohára (Community Shiled) s Manchestrom United (2007), dva tituly s Realom Madrid v španielskej La Lige (2011/2012 a 2016/2017), dve víťazstvá v španielskom Copa del Rey s Realom Madrid (2010/2011, 2013/2014), dve víťazstvá v Španielskom superpohári s Realom Madrid (2012, 2017), tri víťazstvá v Európskom superpohári s Realom Madrid (2014, 2016, 2017)



Individuálne ocenenia (výber): držiteľ Zlatej lopty FIFA (2013, 2014), víťaz ankety FIFA The Best (2016, 2017), držiteľ Zlatej lopty v ankete francúzskeho odborného časopisu France Football (2008, 2016, 2017), Hráč roka podľa FIFA 2008, dvojnásobný najlepší futbalista anglickej Premier League v hlasovaní hráčov (2006/2007, 2007/2008), dvojnásobný najlepší futbalista anglickej Premier League v hlasovaní fanúšikov (2006/2007, 2007/2008), dvojnásobný najlepší futbalista anglickej Premier League v hlasovaní žurnalistov (2006/2007, 2007/2008), najlepší futbalista pôsobiaci v Európe podľa UEFA (2007/2008, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017), najlepší kanonier španielskej La Ligy (2010/2011, 2013/2014, 2014/2015), najlepší kanonier Ligy majstrov (2007/2008, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)



Čísla a štatistiky: Sporting Lisabon: 25 ligových zápasov / 3 góly, Manchester United: 196 ligových zápasov / 84 gólov, Real Madrid: 275 ligových zápasov / 287 gólov, reprezentácia Portugalska: 147 zápasov / 79 gólov



Oblečenie a hlavný sponzor: Nike

