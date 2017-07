Aktualizované: Po neúspechu zeleného kráľa zvíťazil v 17. etape Tour de France Roglič

LA MURE 19. júla (WebNoviny.sk) - Supernáročnú prvú z dvoch alpských etáp na cyklistickej Tour de France 2017 z La Mure do Serre-Chevalier (183 km) vyhral Slovinec Primož Roglič. Vrchár tímu LottoNL-Jumbo zaútočil šesť kilometrov pod vrcholom stúpania na Col du Galibier a zostávajúcich 34 km až do cieľa v Serre-Chevalier strávil v úspešnom sóloúniku. Dvadsaťsedemročný Roglič sa stal prvým Slovincom v histórii s víťaznou etapou na Tour de France.

Z päťčlennej skupiny favoritov, ktorá prišla do cieľa 17. etapy s odstupom 1:13 min za víťazným Rogličom, mal v špurte najviac síl Kolumbijčan Rigoberto Urán (Cannondale Drapac) pred Britom Christopherom Froomom (Sky) a Francúzom Romainom Bardetom (AG2R La Mondiale). Doteraz druhý muž celkovej priebežnej klasifikácie Talian Fabio Aru na desiatom mieste zaostal o 1:44 min a čaká ho prepad. Celkovo Froome vedie s náskokom 27 sekúnd pred Uránom aj Bardetom, ktorý majú navlas rovnaký čas.

Na programe sa objavil po šiestich rokoch

Turistami vyhľadávaný horský priesmyk v Alpách Col du Galibier bol s 2642 m najvyšším bodom 104. ročníka TdF a cyklisti ho dosiahli po 17,7 km dlhom stúpaní špeciálnej kategórie, v programe TdF sa objavil po šiestich rokoch. Ani Galibier však nedokázal výraznejšie roztrhať favoritov na celkové víťazstvo (s výnimkou Arua) a aj po jeho absolvovaní zostal v žltom drese britský obhajca Christopher Froome.

"Je neuveriteľné vyhrať etapu na Tour de France cez Galibier. Ešte nedokážem pochopiť vlastné pocity, stále si neuvedomujem, čo sa mi vlastne podarilo. Mal som v pláne zaútočiť na Galibieri, ráno som sa prebudil a rozhodol sa, že pôjdem do toho. Získal som motiváciu do ďalšej kariéry. Som to ja, kto prvý nesie slovinskú vlajku na Tour a to všetko pred rodinou a kamarátmi. Je to jednoducho úžasné," uviedol Primož Roglič v prvej reakcii na Eurosporte.



Od začiatku prvej alpskej etapy sa diali veci. Po 20 km spadli nositelia vzácnych dresov - bodkovaného vrchárskeho Francúz Warren Barguil a zeleného bodovacieho Nemec Marcel Kittel. Obaja vysadli späť na bicykel a doráňaní pokračovali. Nasledujúcich takmer 50 km režíroval najmä Michael Matthews (Sumweb). Víťaz utorkovej etapy neúnavne opäť vyrazil do úniku, v ktorom bolo spočiatku aj ďalších 32 cyklistov. Neskôr sa vzdiali práve Matthews a spolu s ním tradičný člen únikov Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Najrýchlejší Matthews

Matthews sa ocitol ako prvý na vrchole prémie II. kategórie Col d´Ornon (1371 m), ktorému predchádzalo 5,1 km dlhé stúpanie s priemerom 6,7%. Po zjazde z neho v Allemonte na 47,5 km príšla na rad rýchlostná prémia a aj tam bol podľa predpokladov najrýchlejší Matthews. Ziskom 20 bodov stiahol náskok Kittela v súťaži o zelený dres už len na 9 bodov. Na prémii bol náskok Matthewsa a De Gendta 1:10 min pred zostávajúcimi 31 jazdcami v úniku, pelotón s favoritmi na celkové poradie zaostával 5:15 min.



Potom sa začal 24 km dlhý presun na Col de la Croix de Fer do výšky 2 067 m. Toto siahodlhé stúpanie, kde v roku 2008 ako nováčik na TdF zažiaril Peter Velits, malo priemer 5,2% a maximum 11%. Matthews sa ešte dlho držal vpredu, ale 3 km pod vrcholom "zvesil" nohy a šetril sily na ďalšie etapy. Víťazom prémie špeciálnej kategórie sa stal a 20 bodov do vrchárskej súťaže získal De Gendt: To už bol vpredu aj Dani Navarro (Cofidis) a skupina prenasledovateľov zaostávala len o 20 sekúnd.

Kittel po páde odstúpil

Jej súčasťou už bol aj Alberto Contador (Trek Segafredo), ktorý sa rozhodol útočiť v tejto etape. Čelná skupina sa po dostihnutí De Gendta a Navarra ustálila na 24 mužoch, 70 km pred cieľom mali náskok 3:15 min pred skupinou so žltým Christopherom Froomom a ďalšími favoritmi. V tej chvíli bol už mimo pretekov Kittel, ktorý odstúpil na následky zranení po páde, a zelený dres virtuálne ponúkol Matthewsovi.



Nasledoval zjazd do Saint Jean de Maurienne (625 m) a ďalší ostrý výšľap, tentoraz 11,9 km s priemerom 7,1% na Col du Télégraphe (1 566 m). Jeho vrchol cyklisti dosiahli na 132,5 km a 10 bodov tam vzal Slovinec Primož Roglič (LottoNL-Jumbo). Po krátkom výdychu a ani nie 5 km klesaní do Valloire (1434) cyklisti opäť zdvihli hlavy a začali stúpať v ústrety najvyššiemu bodu TdF 2017 - Col du Galibier do výšky 2642 m.

Stúpanie cyklistov vyžmýkalo

Vpredu sa sformovala päťčlenná skupina v zložení Roglič, Contador, Serge Pauwels (Dimension Data), Darwin Atapuma (UAE Emirates), Mathias Frank (AG2R-La Mondiale), neskôr sa pridal aj Navarro. Stúpanie dlhé 17,7 km s priemerom 6,9% a maximom 10% tesne pod vrcholom vyžmýkalo z cyklistov všetky sily. Šesť kilometrov pod vrcholom Galibieru sa všetkým vzdialil Roglič a ziskal prestížne ocenenie Henriho Desgrangea pre cyklistu, ktorý dosiahol ako prvý najvyšší bod pretekov.



V skupine favoritov sa pokúšal viackrát nastúpiť Francúz Bardet, ale Froome jeho útoky zlikvidoval. Problémy mal Aru. Na vrchole Galibieru bol prvý, 20 bodov do vrchárskej súťaže a špeciálnu prémiu 5000 eur získal Roglič. V jednej zo stíhacích skupín sa zoradili za sebou favoriti Froome, Urán a Bardet a s nimi líder vrchárov Barguil. Roglič mal pred záverečným 28 km dlhým zjazdom do cieľa náskok jeden a pol minúty a ten si takmr celý bez problémov udržal do cieľa. Až 1:13 min za Rogličom finišovala skupina favoritov, v ktorej nechýbal líder celkového poradia Froome.

VÝSLEDKY - TOUR DE FRANCE 2017:

17. etapa (La Mure - Serre-Chevalier, 183 km): 1. Primož Roglič (Slovin.) LottoNL-Jumbo 5:07:41 h, 2. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky, 4. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale, 5. Warren Barguil (Fr.) Sunweb - všetci +1:13 min, 6. Mikel Landa (Šp.) Sky +1:16, 7. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +1:43, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo, 9. Louis Meintjes (JAR) UAE Emirates, 10. Fabio Aru (Tal.) Astana - všetci +1:44.

Poradie po 17. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 73:27:26 h, 2. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale Drapac, 3. Romain Bardet (Fr.) AG2r La Mondiale - obaja +27 s, 4. Fabio Aru (Tal.) Astana +53, 5. Mikel Landa (Šp.) Sky +1:24 min, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +2:37, 7. Simon Yates (V Brit.) Orica-Scott +4:07, 8. Louis Meintjes (JAR) UAE Emirates +6:35, 9. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +7:45, 10. Warren Barguil (Fr.) Sunweb +8:52.

Bodovacia súťaž (zelený dres): 1. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 364 bodov, 2. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal 204, 3. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin 158

Súťaž vrchárov (bodkovaný dres): 1. Warren Barguil (Fr.) Sunweb 129 bodov, 2. Primož Roglič (Slov.) LottoNL-Jumbo 80, 3. Thomas de Gendt (Belg.) Lotto Soudal 61

Súťaž jazdcov do 25 rokov (biely dres): 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 73:31:33 h, 2. Louis Meintjes (JAR) UAE Emirates +2:28 min, 3. Emanuel Buchmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +22:59





