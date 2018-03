Aktualizované: Peter Sagan prišiel do cieľa na Strade Bianche so stratou dvoch minút, preteky ovládol Benoot

SIENA 3. marca (WebNoviny.sk) – Belgický cyklista Tiesj Benoot triumfoval v sobotňajších jednorazových pretekoch Strade Bianche v Toskánsku so štartom aj cieľom v Siene.

Benootovo prvé víťazstvo Dvadsaťtriročný jazdec tímu Lotto Soudal zvíťazil na 184 km dlhej trase s jedenástimi úsekmi neudržiavaných ciest o celkovej dĺžke 63 km s náskokom 39 sekúnd pred Francúzom Romainom Bardetom vo farbách Ag2r La Mondiale.

Na treťom mieste finišoval trojnásobný svetový šampión v cyklokrose Wout van Aert s odstupom 58 sekúnd.



„Nečakal som, že to dnes pôjde tak dobre. Keď som dostihol Bardeta s Van Aertom, rozhodol som sa pokračovať sám. Bol to správny krok. Je veľmi pekné, že som konečne dosiahol prvé víťazstvo. Po piatom mieste na Okolo Flámska 2015 sa odo mňa veľa očakávalo, novinári v Belgicku na mňa vytvárali tlak. Vedel som, že jedného dňa vyhrám niečo veľké, stalo sa to dnes. Tiež som vedel, že Strade Bianche predstavuje pre mňa dobrú príležitosť,“ povedal Benoot podľa tlačovej správny od organizátorov.

Sagana predbehli favoriti



Slovenský trojnásobný a úradujúci majster sveta na ceste Peter Sagan nezasiahol do boja o víťazstvo, počas pretekov sa nachádzal len v skupine prenasledovateľov. Líder zoskupenia Bora-Hansgrohe prišiel do cieľa na ôsmej pozícii s mankom viac ako dvoch minút.& Jeho najlepším výsledkom na tomto podujatí zostávajú dve druhé priečky z rokov 2013 a 2014.



V úvode klasiky jazdcom pršalo, ale neskôr dážď ustal. Do úniku sa na štvrtom štrkovom úseku pred stúpaním Montalcino dostalo desať jazdcov, Peter Sagan sa pohyboval v druhej skupine. Pred kľúčovým ôsmym sektorom bol únik minulosťou a na rade boli favoriti. Na čelo sa prepracovali Bardet a Van Aert, ktorí mali 30 km pred cieľom náskok jednej minúty pred hlavou skupinou, kde bol aj aktívny Sagan.



Bora-Hansgrohe potom pritvrdila, na čele balíka ťahal Marcus Burghardt, tesne za ním išli obhajca vlaňajšieho prvenstva Michal Kwiatkowski a Sagan. Dvadsať kilometrov do konca sa však prenasledovateľom nedarilo dostihnúť vedúcu dvojicu, Saganova skupina strácala takmer dve minúty.



K Bardetovi a Van Aertovi sa 15 km pred páskou pridal Benoot. V tej chvíli zaútočil Sagan a snažil sa dohnať manko, ale už bolo neskoro a bolo zrejmé, že nebude bojovať o víťazstvo. Benoot sa po chvíli pobytu na čele rozhodol ísť sám a na poslednom prašnom úseku si dokázal vytvoriť náskok. Benoot jazdil výborne, neustále zvyšoval svoj náskok a zaslúžene sa dočkal triumfu, ktoré bolo jeho premiérovým v profesionálnej kariére.

Strade Bianche 2018

Siena – Siena, 184 km



1. Tiesj Benoot (Belg.) Lotto Soudal 5:03:33 h, 2. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +39 s, 3. Wout van Aert (Belg.) Vérandas Willems-Crelan +58, 4. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +1:25 min, 5. Giovanni Visconti (Tal.) Bahrain-Merida +1:27, 6. Robert Power (Aus.) Mitchelton-Scott +1:29, 7. Zdeněk Štybar (ČR) Quick-Step Floors +1:42, 8. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +2:08

