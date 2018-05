Aktualizované: Nezamestnanosť na Slovensku klesla, dosiahla nové historické minimum

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu apríla tohto roka oproti marcu klesla o 0,13 percentuálneho bodu na nové historické minimum 5,42 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,32 percentuálneho bodu. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Medziročný pokles

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 149 611 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s marcom tohto roka ide o pokles o 4 243 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 61 493 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,65 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,12 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,48 percentuálneho bodu.

Pozitívne čísla aj pri dlhodobo nezamestnaných

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci apríla 183 518 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 4 241 osôb, v porovnaní s aprílom vlaňajška je to menej o 65 235 ľudí.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, na Slovensku sa znižuje aj počet dlhodobo evidovaných nezamestnaných. V apríli podľa neho počet ľudí, ktorí sú v evidencii úradov práce nad jeden rok, klesol o 2,4 tisíca na 78-tisíc.





"Aj extrémne dlhodobo evidovaní nad štyri roky poklesli pod 40-tisíc, tam sme nikdy ešte neboli," tvrdí minister. Upozornil na to, že v apríli sa už na Slovensku začali sezónne práce. Kým za celý minulý rok na Slovensku podľa Richtera sezónne práce vykonávalo 960 cudzincov, už v apríli tohto roka to bolo 342 osôb zo zahraničia. "Reálne predpokladáme, že tie počty z minulého roka budú prekonané," povedal.

Nedostatkové profesie

Na základe novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá sa uplatňuje od začiatku mája tohto roka, ministerstvo práce pripravuje zoznam nedostatkových profesií na trhu práce na Slovensku.

"Spolu s predstaviteľmi zamestnávateľov sme pripravili 182 nedostatkových profesií, ktoré sú teraz na konzultácii u zamestnávateľov," povedal Richter. Tento zoznam sa podľa neho bude uplatňovať v okresoch s mierou nezamestnanosti pod 5 % a umožní zrýchlené administratívne konanie pri možnom príchode zahraničných pracovníkov na Slovensko.

V zozname sú podľa ministra nielen profesie z priemyslu, ale nachádza sa tam aj vyše 40 pracovných pozícií zo zdravotníctva, ako je lekár či zdravotná sestra, alebo profesie z oblasti sociálnych služieb.

Metodické pokyny

V súvislosti s povinným zverejňovaním miezd v pracovných inzerátoch Richter uviedol, že ministerstvo k tomu vydalo metodické pokyny, ktoré zverejnilo na stránke ministerstva práce.

"Sú tu anonymné podania na nejakých 25 firiem, ktoré rieši 14 úradov práce," povedal. V tomto období však podľa neho nie je cieľom dávať za porušenie tejto povinnosti vysoké pokuty firmám, ktoré presne nedodržia ustanovenia zákona. "Skôr ich chceme upozorniť na problém a informovať ich o postupe, metodike a o tom, čo dodržiavajú a čo nedodržiavajú," povedal.

