Aktualizované: Minister Robert Kaliňák oznámil, že odstupuje z funkcie

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oznámil, že rezignuje na svoju funkciu. Uviedol tak na pondelňajšej tlačovej konferencii, kde sa poďakoval všetkým pracovníkom, ktorí za 10 rokov jeho pôsobenia v rezorte vnútra odvádzali dobrú prácu.

Kaliňák chce odchodom pomôcť k stabilite

"Stabilita musí byť zachovaná a vnímam pozorne nielen situáciu v spoločnosti, ale aj požiadavky koaličných partnerov. Preto som sa rozhodol, že na svoju funkciu podpredsedu Vlády SR a ministra vnútra rezignujem. Verím, že aj týmto mojím krokom pomôžem k zachovaniu stability v krajine," uviedol Kaliňák dôvody svojho odchodu.





Pripomenul tiež, že je nutné vyšetriť dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Verím, že vyšetrovatelia dokážu tento prípad vyriešiť, už dokázali neraz aj v neľahkej pozícii doviesť do úspešného konca viacero komplikovaných káuz. Na záver by som sa rád poďakoval aj novinárom, s ktorými to nebolo vždy dobré, ale myslím si, že korektné," doplnil minister. Sám nevedel konkretizovať, kam povedú jeho ďalšie kroky, ani meno svojho nástupcu nechcel konkretizovať.

Ministerkou vnútra by mala byť Saková

Na rokovaní medzi predsedami Mosta-Híd Bélom Bugárom a Smeru-SD Robertom Ficom v sobotu Fico nesúhlasil s okamžitým odchodom Kaliňáka.

Po explicitnej požiadavke predstaviteľov Mosta-Híd a v záujme upokojenia situácie pred Republikovou radou Mosta-Híd sa však minister vnútra rozhodol odstúpiť. Policajný prezident Tibor Gašpar by zatiaľ odvolaný nemal byť, no očakáva sa, že tak urobí nový minister vnútra.

O tom, že minister Kaliňák odstúpi, ešte vo štvrtok agentúra SITA. Vo funkcii by ho mala nahradiť súčasná štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.

Životopis - Robert Kaliňák Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák sa narodil 11. mája 1971 v Bratislave. V roku 1995 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Postgraduálne štúdium, ktoré sa týkalo obchodného práva, absolvoval na UK v Bratislave. Za sebou má aj advokátske skúšky a bol aj členom Slovenskej advokátskej komory. V rokoch 2002 až 2006 bol Kaliňák predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činností Národného bezpečnostného úradu, v tom istom čase bol aj predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Od roku 2006 do roku 2010 bol prvýkrát podpredsedom vlády a minister vnútra SR. V rokoch 2010 až 2012 bol poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva. V tých istých rokoch bol aj predsedom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS i členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Obdobie týchto rokov sa tiež viaže ku Kaliňákovi ako členovi Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO. Od roku 2012 do roku 2016 bol tiež podpredsedom vlády a druhýkrát minister vnútra SR. Do funkcie ministra vnútra prezident SR Andrej Kiska vymenoval po tretíkrát Roberta Kaliňáka 23. marca 2016. Dnes, 12. marca 2018, Kaliňák oznámil, že podá demisiu z postu ministra vnútra. Informácie pochádzajú zo stránky https://www.minv.sk/?minister-vnutra-Robert-Kalinak

