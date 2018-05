Aktualizované: Matka so svojím 7-ročným synom zahynuli po páde z hotela v New Yorku (foto)

NEW YORK 18. mája (WebNoviny.sk) — Žena so svojím 7-ročným synom zjavne vyskočila z okna hotela v New Yorku, pričom obaja zahynuli. Informovala o tom miestna polícia.





Zatiaľ nie je známe, z akého poschodia hotela Gotham spadli. Žena mala 46-rokov, obete zatiaľ neidentifikovali. Hotel sa nachádza asi štyri bloky od stanice Grand Central Terminal a má 67 izieb a 25 poschodí.

Pracovníci hotela objavili telá obetí na balkóne na druhom poschodí hotela okolo 8.15 hod. miestneho času.

Bývalá playmate Playboya Stephanie Adams, na fotografii z roku 2006, pravdepodobne skočila so svojím 7-ročným synom z hotela Gotham v New Yorku.Foto: archívna, SITA/AP

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.