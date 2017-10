Aktualizované: HC Slovan Bratislava s ďalšou prehrou v KHL, Novgorodu nestrelil gól

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava si vo štvrtok pripísali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) , keď v domácom prostredí podľahli tímu Torpedo Nižnij Novgorod tesne 0:1.

Zverenci trénera Miloša Říhu majú z osemnástich duelov na svojom konte iba päť víťazstiev. Slovan premiérovo v tejto sezóne v domácom prostredí nestrelil ani gól.

Domáci vo štvrtok dvakrát trafili konštrukciu Lisutinovej bránky, no ani raz nenašli recept, ako dostať puk za jeho chrbát. Hostia viedli od 15. min gólom Denisa Paršina, napokon to bol jediný presný zásah v zápase.

Po štvrtku má bratislavský klub na svojom konte 18 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu priebežne patrí 12. pozícia. Najbližšie sa Slovan predstaví opäť doma, v sobotu 7. októbra o 17.00 h privíta lotyšský tím Dinamo Riga.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA (KHL)

štvrtok



HC Slovan Bratislava – Torpedo Nižnij Novgorod 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 15. Paršin

Vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gašilov, Belov – Kučava, Novikov (všetci Rus.), 5712 divákov



Zostavy:

Slovan: Mazanec – Meszároš, Švarný, Barker, Ebert, Després, T. Voráček, L. Kozák – Michal Hlinka, Colby Genoway, Řepík – Buchtele, T. Hrnka, Skalický – Marek Sloboda, Sádecký, Marek Hecl – Smoleňák, J. Mikúš, Ščerbatov

Nižnij Novgorod: Lisutin – Kundrátek, Želdakov, Grigoriev, Mamašev, Fatkulin, Barancev, P. Medvedev – Paršin, Galuzin, Stoľarov – Daugaviňš, Tičar, Žukov – Gračiov, Dugin, Lazarev – Potapov, Mozer, Urakov – Veriajev

I. TRETINA



Najzaujímavejším okamihom úvodnej desaťminútovky stretnutia bola žŕdka Colbyho Genowaya v siedmej minúte, od tohto okamihu mali viac z hry hostia.



V 15. min prevahu korunovali gólom, keď strela Paršina sa z bránky odrazila späť do hry a až po ďalších dvadsiatich sekundách arbitri v prerušenej hre po posúdení videozáznamu rozhodli o presnom zásahu Torpeda – 0:1.& V závere I. tretiny zaujala delovka Barkera od modrej čiary do brankára Lisutina.

II. TRETINA



Druhú tretinu poznačilo množstvo vylúčení, Slovan mal dokonca 52-sekundovú presilovku o dvoch korčuliarov, ani jeden z tímov však neskóroval. Vzruch na tribúnach spôsobila horná žŕdka po strele T. Voráčka z 32. min.

III. TRETINA



Slovan sa síce v tretej tretine snažil o vyrovnanie, ale hostia si umnou hrou strážili najtesnejší náskok. Puk síce niekoľkokrát „tancoval“ v bránkovisku Torpeda, no skóre sa už nezmenilo.



Hlasy:



Miloš Říha (tréner Slovana Bratislava): „Pomaly sme sa rozbiehali, ale za záver si hráči zaslúžia pochvalu. Do posledného okamihu sa bili o gól, ale dnes sa nám nepodarilo skórovať. Mali sme dosť presiloviek, ktoré sme nehrali zle, ale nechcelo nám to tam padnúť.“



Peteris Skudra (tréner Torpeda Nižnij Novgorod): „Bol to veľmi napínavý zápas do posledných sekúnd. Začali sme ho dobre a dali gól, no neskôr sme trochu stratili koncentráciu a domáci nás zatlačili. Teší ma víťazstvo, no s výkonom nie som veľmi spokojný.“



Marek Mazanec (brankár Slovana Bratislava): „Nemáme šťastie. Odrážali sa nám tam puky, na konci sme mali krásne šance, no nepadá nám to tam. Verím, že je to len otázka času a začne sa nám v koncovke viac dariť.“

