Aktualizované: Hádzanári Tatrana Prešov obhájili majstrovský titul, tešia sa zo zisku „double“

TOPOĽČANY 16. mája (WebNoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov obhájili titul slovenských šampiónov a získali trofej Antona Frola. Zverenci trénera Slavka Golužu využili prvý majstrovský mečbal, keď zvíťazili v stredajšom štvrtom stretnutí finále play-off Slovnaft handball extraligy mužov 2017/2018 na palubovke HK Agro Topoľčany 25:18 (12:6) a sériu vyhrali 3:1 na zápasy.

Šarišania na ceste k 12. triumfu bez prerušenia zvládli z 28 extraligových duelov v dlhodobej časti víťazne 23, dvakrát remizovali a netradične až trikrát prehrali. V play-off okrem jednej prehry pridali ďalších šesť víťazstiev.

Chorvátsky kouč Tatrana Slavko Goluža získal svoj premiérový "prešovský" majstrovský titul a zároveň vybojoval so svojimi zverencami na domácej scéne obe trofeje (extraliga, SP).

Hráči Tatrana sa tešia zo zisku "double", keďže okrem titulu slovenských šampiónov si v ročníku 2017/2018 vybojovali prvenstvo v Slovenskom pohári. Okrem toho nepostúpili z kvalifikácie Ligy majstrov, obsadili poslednú 4. priečku v skupinovej fáze Pohára EHF a v nadnárodnej SEHA League skončili na 6. stupienku.

Topoľčanci takisto ako pred štyrmi rokmi stroskotali vo finále a nezískali po dvadsiatich rokoch titul, celkovo svoj štvrtý. Do zbierky im po roku 2014 pribudlo druhýkrát striebro, okrem toho boli aj trikrát bronzovými medailistami. Za ostatných päť ročníkov si vybojovali už štvrtý cenný kov.

Kým o držiteľoch zlata je už rozhodnuté, séria o 3. miesto bude ešte pokračovať. HKM Šaľa zdolal MŠK Považská Bystrica 32:25 (14:11) v stredajšom štvrtom dueli a vyrovnaním na 2:2 na zápasy si uchoval šancu na zisk bronzu. Aj po štvrtý raz sa presadil domáci tím.

Šaľania po vyrovnanom úvode išli v 21. min do päťgólového vedenia. Považania do prestávky z neho ukrojili, po nej sa dotiahli na rozdiel jediného gólu, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Hráči HKM od stavu 22:20 v 43. min odskočili v nasledujúcej desaťminútovke na 26:21, čím prakticky zlomili odpor súpera. V tejto sérii sa o všetkom rozhodne v sobotu 19. 5. od 18.00 h v Považskej Bystrici.

Slovnaft handball extraliga mužov 2017/2018 (finále play-off)

štvrtý zápas - streda

HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov 18:25 (6:12) - konečný výsledok série 1:3, Prešov sa stal majstrom SR 2017/2018

Zostavy a góly:

HK Agro: Králik, Javorček - J. Briatka, Janíček, E. Masaryk, D. Michalka 4, Ivanicja, Miženko, Ivanov, Cigáň 4/2, Hlinka 3, Jadroň 1, Minarovský, Ďurček, Žilinčík 4, Kučer 2

Tatran: Cvitkovič, Čupryna - Rábek 4, Butorac 4, Hrstka 9/1, Lapajne 1, D. Krok 2, Babič, L. Urban 2, Pekár, Číp 2, Vučko 1, Abramovič, Kasal

Pok. hody: 7/2 - 1/1, vylúčení: 1 - 3, rozhodovali: Brunovský a Čanda, 860 divákov

HKM Šaľa - MŠK Považská Bystrica 32:25 (14:11) - stav série 2:2

Najviac gólov: Meľnyk 9, Dudáš 6, Guzy 5/3 - Vallo 6, Pupík a M. Briatka po 5

pok. hody: 5/3 - 3/2, vylúčení: 4 - 3, ČK: 52. Polakovič (Šaľa), rozhodovali: Mandák a M. Rudinský, 500 divákov

Favorit nepripustil obrat

Prvý gól síce strelili domáci, ale Tatran odpovedal štvorgólovou šnúrou a hneď v úvode naznačil, že druhé zaváhanie vo finálovej sérii si nechce pripustiť. Najmä vďaka produktívnemu Hrstkovi viedli hostia na začiatku 17. min 8:3.

Topoľčanci sa síce sériou troch gólov dostali do hry - v 23. min 6:8, ale favorit obrat nepripustil. Naopak, ešte do prestávky unikol na rozdiel šiestich gólov (12:6). Hráči Agra v I. polčase nevyužili až tri sedemmetrové hody.

Prešovčania hneď po zmene strán zvýšili na 14:6 a kráčali za úspešným zavŕšením sezóny. Domáci Kučer v 43. min skorigoval na 11:17, ale vzápätí prišla už piata nepremenená sedmička Agra, čo len nahrávalo ambíciám Tatrana ukončiť sériu v stredu.

Aj Michalkove dva presné zásahy priniesli na začiatku záverečnej desaťminútovky zníženie na šesťgólový rozdiel (14:20), ale na obrat to bolo málo. Šarišania päť minút pred koncom vyhrávali 23:15 a v zostávajúcom čase umožnili súperovi len kozmetické zmiernenie prehry.

Hlas

Mario Cvitkovič (brankár Tatrana Prešov): "Oproti nášmu poslednému zápasu v Topoľčanoch sme podali oveľa lepší výkon, predovšetkým v obrannej činnosti. Domáci boli nútení strieľať z nevypracovaných pozícií, čo aj nám brankárom uľahčovalo situáciu. Boli sme pohyblivejší a ukázali sme, že sme právom najlepším hádzanárskym mužstvom na Slovensku.“

Oliver Rábek (spojka Tatrana Prešov): "Tešíme sa, bol to ťažko vydretý titul. Po jedenástich rokoch sme prvýkrát prehrali vo finále. Dnes to bol náročný zápas, Topoľčany sa nevzdali len tak ľahko, ale my sme radi, že sme ukončili celú namáhavú sezónu.“

Pavel Farář (tréner HK Agro Topoľčany): "Gratulujem Prešovu k zisku titulu, je v správnych rukách. Všetci vieme, že Tatran je v rámci Slovenska niekde inde ako ostatní. My sme veľmi radi, že sme herne zdramatizovali sériu a raz Prešovčanov aj zdolali, vďaka čomu sme mohli ukončiť sezónu v domácom prostredí. Nám sa dnes nedarila koncovka, nepremenili sme aj päť sedmičiek. To nás pribrzdilo, mohlo to byť ešte napínavejšie, ale hostia vyhrali zaslúžene a ukázali svoju kvalitu. Som pyšný na mojich hráčov.

Aj keď sa nám nedarilo a hrozila nám prehra vysokým rozdielom, tak až do úplného konca bojovali. Už v Tatran handball aréne to uplynulú sobotu stálo za to, ale aj dnes v našej hale vládla úžasná atmosféra, divákom patrí veľká vďaka. Lepšia reklama na hádzanú to ani nemohla byť."

Prehľad doterajších majstrov Slovenska v hádzanej mužov v ére samostatnosti

1993/1994 Lokomotíva Trnava

1994/1995 Agro VTJ Topoľčany

1995/1996 Agro VTJ Topoľčany

1996/1997 VSŽ Košice

1997/1998 HC Topoľčany

1998/1999 VSŽ Košice

1999/2000 ŠKP Sečovce

2000/2001 ŠKP Sečovce

2001/2002 MŠK Považská Bystrica

2002/2003 MŠK Považská Bystrica

2003/2004 ŠK Tatran Prešov

2004/2005 Tatran Prešov

2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica

2006/2007 Tatran Prešov

2007/2008 Tatran Prešov

2008/2009 Tatran Prešov

2009/2010 Tatran Prešov

2010/2011 Tatran Prešov

2011/2012 Tatran Prešov

2012/2013 Tatran Prešov

2013/2014 Tatran Prešov

2014/2015 Tatran Prešov

2015/2016 Tatran Prešov

2016/2017 Tatran Prešov

2017/2018 Tatran Prešov