Aktualizované: Frenzel v Pjongčangu obhájil zlato, líder po skokanskej časti Rehrl skončil až trinásty

PJONGČANG 14. februára (WebNoviny.sk) – Nemecký reprezentant v severskej kombinácii Eric Frenzel získal zlatú medailu v stredajších úvodných pretekoch jednotlivcov na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

Preteky sa skladali zo skoku na strednom mostíku HS-109 a desaťkilometrového behu na lyžiach Gundersenovou metódou, Frenzel obhájil svoje prvenstvo zo Soči 2014 v tejto disciplíne.

Nastúpil v záverečnom stúpaní

Striebro patrí Japoncovi Akitovi Watabemu, lídrovi priebežného poradia Svetového pohára 2017/2018, bronz putuje do Rakúska zásluhou Lukasa Klapfera. Líder po skokanskej časti, Rakúšan Franz Josef Rehrl, na trati v súlade s predpokladmi zaostal a obsadil 13. miesto (+1:38,1 min). Slovensko nemalo zastúpenie.

Po tretine pretekov trio A. Watabe, Klapfer, Frenzel zlikvidovalo náskok dvojice Rehrl, Jarl Magnus Riiber (Nór.) a na čele sa utvorila silná päťčlenná skupina. Výrazne vpred sa z 11. pozície posúval Nemec Johannes Rydzek, v druhej polovici bežeckej časti zaostával za lídrom o 15 s, no pôvodné manko (+1:26 min) bolo aj pre neho priveľké sústo.





Frenzel nastúpil v záverečnom stúpaní, nechal za sebou A. Watabeho a bez problémov finišoval ako prvý. Viacerým z okruhu favoritov skokanská časť nevyšla podľa predstáv a na trati už nemali nárok bojovať o medaily - Nemec Fabian Riessle napokon skončil siedmy (+1:05,3 min), Nór Jörgen Graabak obsadil 18. miesto (+2:29,9 min) a jeho krajan Jan Schmid 25. priečku (+2:43,4 min).

Získal štvrtú olympijskú medailu

Pre 29-ročného rodáka z mesta Annaberg-Buchholz Frenzela to je štvrtá medaila spod piatich kruhov, dvakrát sa tešil po súťaži družstiev - zo Soči 2014 má striebro, z Vancouveru 2010 bronz.

Frenzelovi patrí ostatných päť veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári, dominuje nepretržite od sezóny 2012/2013 a v tejto štatistike je rekordér. V aktuálnom ročníku sa mu na tom fóre nedarí podľa predstáv, v hodnotení je ôsmy s priepastným 513-bodovým mankom na A. Watabeho.

"Je to úžasné, cítim sa skvele. Boli to celkom náročné preteky, najmä pre vietor. V poslednom kole bolo mojím cieľom ísť čo najlepšie, vložiť maximum do záverečného kopca a záverečných metrov. Jedinou možnosťou bolo ísť dopredu a ísť svoje vlastné preteky. Dnešné víťazstvo ma veľmi teší," povedal Frenzel, citoval ho Olympijský informačný servis (OIS). "Myslím si, že po skokanskej časti som bol vo výbornej pozícii. Mal som počas skoku šťastie na veterné podmienky, to dnes bolo nevyhnutné pre úspech," doplnil nemecký vlajkonosič z otváracieho ceremoniálu.

Po prvej z troch pjongčanských súťaží v severskej kombinácii je isté, že Rakúsko a Nemecko naďalej sú jediné krajiny, ktoré získali medailu v tomto odvetví na každých ZOH v treťom tisícročí (2018, 2014, 2010, 2006, 2002). V utorok 20. 2. združenárov čakajú individuálne preteky so skokom na veľkom mostíku HS-140, o dva dni neskôr (22. 2.) súťaž družstiev.

ZOH 2018 v Pjongčangu





SEVERSKÁ KOMBINÁCIA



Muži – preteky jednotlivcov (skok na strednom mostíku HS-109 / beh na lyžiach 10 km Gundersenovou metódou): 1. Eric Frenzel (Nem.) 24:51,4 min, 2. Akito Watabe (Jap.) +4,8 s, 3. Lukas Klapfer (Rak.) +18,1, 4. Jarl Magnus Riiber (Nór.) +22,5, 5. Johannes Rydzek (Nem.) +27,9, 6. Eero Hirvonen (Fín.) +51,6, 7. Fabian Riessle (Nem.) +1:05,3 min, 8. Ilkka Herola (Fín.) +1:05,5

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vedci objavili trávu, ktorá chutí presne ako slané a octové chipsy

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.