Aktualizované: Fourcade suverénne vyhral stíhačky v Ťumeni, potvrdil líderstvo vo Svetovom pohári

ŤUMEŇ 24. marca (WebNoviny.sk) - Francúzsky biatlonista Martin Fourcade s jednou chybou na strelnici a obrovským náskokom 47,9 sekundy triumfoval v sobotu v ruskom Ťumeni v stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci záverečného 9. kola Svetového pohára 2017/2018.

Nadviazal na svoj úspech zo štvrtkového šprintu na 10 km. Už istý držiteľ rekordného siedmeho veľkého glóbusu v rade Fourcade teraz potvrdil svoje prvenstvo v hodnotení tejto disciplíny.





"Odštartoval som so zámerom zodpovedajúcim celému ladeniu mojej sezóny, nazval by som to opatrnejším prístupom. Potom som si však na palebnej čiare povedal, že nemám veľa pretekov, ktoré by som si vychutnal, nechal veciam voľný priebeh, bol bez tlaku a rozvahy. Dnes som si teda také doprial, nemal som príliš čo stratiť, mohol som všetko vnímať pozitívne. Prejavilo sa to na strelnici, bol som nezviazanejší, riskoval som o čosi viac ako obvykle," vyhlásil Fourcade, citoval ho web L´Équipe. Francúz v tejto sezóne ani raz nechýbal na pódiu vo SP (9-8-3), v šprinte vo fínskom Kontiolahti absentoval pre zažívacie ťažkosti.

Druhý v sobotu skončil Francúzov najväčší rival v aktuálnej sezóne Johannes Thingnes Bö z Nórska, ktorý sa napriek jednému trestnému okruhu pozoruhodne posunul zo vstupnej štrnástej pozície. Tretí bol Talian Lukas Hofer s dvadsiatimi sklopenými terčíkmi a mankom 1:08,4 min, zlepšil sa o desať miest. Jediný Slovák medzi 58 štartujúcimi Matej Kazár mal na konte 7 rán mimo po troch položkách, keď ho stiahli z trate, zaostával totiž o jedno kolo.

Svetový pohár 2017/2018 v biatlone

9. kolo - Ťumeň (Rus.)

Stíhacie preteky mužov na 12,5 km: 1. Martin Fourcade (Fr.) 32:09,7 min (1), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +47,9 s (1), 3. Lukas Hofer (Tal.) +1:08,4 min (0), 4. Fredrik Lindström (Švéd.) +1:28,6 (1), 5. Erik Lesser (Nem.) +1:48,5 (3), 6. Arnd Peiffer (Nem.) +1:55,7 (2), 7. Antonin Guigonnat (Fr.) +2:10,7 (2), 8. Simon Eder (Rak.) +2:11,4 (1), 9. Maxim Cvetkov (Rus.) +2:11,8 (3), 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +2:17,4 (1),... Matej Kazár (SR) nedokončil, pri siedmich streleckých chybách po troch položkách ho predstihli o jedno kolo

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 21 z 22 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 1116 bodov - už istý veľký glóbus, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 1006, 3. Anton Šipulin (Rus.) 685, 4. Arnd Peiffer (Nem.) 650, 5. Lukas Hofer (Tal.) 606, 6. Jakov Fak (Slovin.) 579, 7. Tarjei Bö (Nór.) 553, 8. Simon Desthieux (Fr.) 553, 9. Benedikt Doll (Nem.) 496, 10. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 494,... 66. Martin Otčenáš 35, 74. Matej Kazár (obaja SR) 23

Konečné poradie vo SP v hodnotení stíhacích pretekov (po 7 zo 7 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 396 bodov - malý glóbus, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 364, 3. Anton Šipulin (Rus.) 254, 4. Lukas Hofer (Tal.) 247, 5. Arnd Peiffer (Nem.) 227, 6. Lars Helge Birkeland (Nór.) 197, 7. Jakov Fak (Slovin.) 195, 8. Tarjei Bö (Nór.) 193, 9. Simon Eder (Rak.) 180, 10. Simon Desthieux (Fr.) 177,... 81. Martin Otčenáš (SR) 1

