Aktualizované: Fantastická Karolína Schmiedlová vyhrala turnaj WTA v Bogote

BOGOTA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová zvíťazila za 81 minút 6:2, 6:4 nad Španielkou Larou Arruabarrenovou-Vecinovou nasadenou ako piatou v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji WTA International Claro Open Colsanitas v kolumbijskej Bogote.

V druhom sete nedoplatila na premrhanie takmer celého náskoku 5:1 vrátane mečbalu na servise v siedmej hre. Schmiedlová získala svoj tretí singlový titul na hlavnej profesionálnej úrovni. Predtým sa radovala v apríli 2015 v Katoviciach a v júli rovnakého roka v Bukurešti.

Španielka hrala tretie finále v Bogote

Schmiedlová proti 26-ročnej rodáčke z Tolosy Arruabarrenovej-Vecinovej (79., najvyššie bola na 52. priečke) nadviazala na úspech 6:3, 6:4, ktorý dosiahla pred štyrmi rokmi v kvalifikácii na tvrdom povrchu v Indian Wells.

Španielka pritom je špecialistkou na toto podujatie. Zahrala si svoje celkovo štvrté finále pod hlavičkou Tenisovej asociácie žien, z toho tretie práve v Bogote.

Cesta Karolíny Schmiedlovej za titulom: 1. kolo: Irina Falconiová (USA, 165. vo svetovom rebríčku) za 142 minút 2. kolo (osemfinále): Renata Zarazúová (Mex.-Q/220.) za 82 minút Štvrťfinále: Emiliana Arangová (Kol.-WC/510.) Semifinále: Ana Bogdanová (Rum.-7/76.) za 87 minút Finále: Lara Arruabarrenová-Vecinová (Šp.-5/79.) 6:2, 6:4 za 81 minút

V Kolumbii sa presadila už v sezóne 2012, keď prekonala Rusku Alexandru Panovovú (okrem toho zabodovala aj v Soule 2016), a neuspela vlani proti talianskej grandslamovej šampiónke Francesce Schiavoneovej.

Schmiedlová teraz má v bojoch o singlové trofeje štatistiku 3:1, za kratší koniec ťahala iba pri debute takéhoto typu v Riu de Janeiro 2015.

Schmiedlová na finále čakala od júla 2015

Dvadsaťtriročná Košičanka Schmiedlová v sobotu bola medzi najlepšími štyrmi na scéne WTA prvý raz od septembra 2015, keď sa jej to podarilo v Soule, a v piatok v osmičke premiérovo od októbra 2015 (Wu-chan).

Na finále čakala ešte o čosi dlhšie, a to od júla 2015 - vtedy napokon aj získala spomenutý primát v rumunskej metropole.

Zverenkyňa Milana Martinca v rámci projektu NTC Schmiedlová v pondelok dosiahla svoj premiérový zápasový úspech v hlavnej singlovej súťaží nad úrovňou ITF od októbra 2016, keď bola v osemfinálovom 2. kole na turnaji WTA tiež so štatútom International v Luxemburgu.





Medzičasom pridala v kolumbijskej metropole ďalšie štyri triumfy k vstupnému, hoci rok a pol nedokázala zaznamenať čo i len jediný.

Niekdajšia 26. žena svetového rebríčka WTA vo dvojhre Schmiedlová, teraz 132. v systéme, si odnáša 280 bodov do hierarchie a prémiu 43 000 USD brutto. Zdolanú uteší 180 bodov a 21 400 USD pred zdanením. V online prepočte sa Slovenka posunula na 84. miesto.

Ultimatívne prospela svojej ambícii zmestiť sa nad čiaru hlavnej súťaže dvojhry na parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros - náhle totiž o tom niet pochýb.

Macko má veľkú radosť

Zatiaľ úspešnejšia zo sestier Schmiedlových figuruje v oficiálnej predbežnej nominácii Slovenska na stretnutie s domácim Bieloruskom 21. - 22. apríla na tvrdom povrchu v hale Čižovka v Minsku v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev žien.





"Je to mimoriadne príjemné prekvapenie po dlhšom čase. Dá sa totiž povedať, že výsledky z ostatného obdobia nepredznamenávali niečo takéto. Sprievodne je úžasné, že Kajke sa to podarilo v poslednej chvíli v súvislosti s prienikom do hlavnej súťaže Roland Garros. Veľmi sa teším, že sa postupne vracia na niekdajšie rebríčkové pozície, ale aj do hernej pohody. Dúfam, že teraz pomôže družstvu v Pohári federácie v Bielorusku, tento úspech nepochybne bude pre ňu povzbudením a ona za reprezentáciu vždy hrala na hranici možností. Mám naozaj veľkú radosť. Všetci sme vedeli, že Kajka je pracovitá a herne má na takéto výsledky, len to nie vždy na kurte zvládala," povedal pre agentúru SITA prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko.

"Veľmi sa teším z tohto Kajinho víťazstva, nesmierne jej to prajem. Je to poctivá, sympatická a pracovitá hráčka. Verím, že tento úspech ju ´nakopne´ k tomu, aby opäť stúpala rebríčkom nahor do prvej päťdesiatky a ešte vyššie," uviedol pre SITA generálny sekretár STZ Igor Moška.

Bogota - dvojhra - finále Karolína Schmiedlová (SR) - Lara Arruabarrenová-Vecinová (Šp.-5) 6:2, 6:4 za 81 minút Schmiedlová v prvých dvoch gemoch na podaní zhodne prišla o servis. Zakaždým však odpovedala okamžitým rebrejkom, potom sa posunula na 3:2 a napokon v otváracom dejstve získavala gemy už iba ona. Na príjme v ôsmej hre premenila druhý setbal. Aj do druhej časti síce Arruabarrenová-Vecinová vstúpila brejkom, čoskoro však bola dolu 1:3. Navyše, nepridala nadstavbu k jednej zhode na returne v piatom geme - 1:4. Zdanlivo hotovo bolo, keď Slovenka predviedla brejk na 5:1 z počiatočného manka 0:30. Následne však nevyužila mečbal a kapitulovala pri druhom brejkbale súperky (už iba 5:2). Potom sa na príjme dostala z 15:40 na zhodu, ale nie ďalej. Schmiedlová vzápätí nezvládla reparát podávania na triumf, nepripísala si ani fiftín. Situácia už začínala byť nepríjemná, vtedy však Slovenka včas ešte raz zabrala na returne: pri skóre 40:15 zužitkovala dovedna druhý mečbal.

