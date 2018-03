Aktualizované: Fantastická Anastasia Kuzminová získala malý glóbus v šprinte

ŤUMEŇ 23. marca (WebNoviny.sk) - Bieloruská biatlonistka Daria Domračevová aj vďaka bezchybnej streľbe zvíťazila v piatok v ruskom Ťumeni v šprinte na 7,5 km na úvod programu žien v rámci záverečného 9. kola Svetového pohára 2017/2018.

Slovenka Anastasia Kuzminová skončila vo svojom rodnom meste na 12. priečke s troma nesklopenými terčíkmi a mankom 1:05,2 min a získala malý glóbus za hodnotenie tejto disciplíny, premiérový v celej kariére.

Od februárového juhokórejského Pjongčangu už trojnásobná olympijská šampiónka Kuzminová dosiaľ bola najlepšie druhá v mass-štarte 2013/2014. Slovenka mala pred Domračevovou náskok 41 bodov pred záverečným ôsmym šprintom. Zmenšil sa na definitívnych 10 bodov (323, resp. 313).

Kuzminová si skomplikovala cestu za veľkým glóbusom

Druhá v rýchlostných pretekoch v Ťumeni skončila Fínka Kaisa Mäkäräinenová so všetkými desiatimi ranami do čierneho a mankom iba 1,2 sekundy. Tretia bola Nórka Tiril Eckhoffová, pri jednom zlyhaní na palebnej čiare zaostala o 33,3 s. Paulína Fialková obsadila 15. pozíciu, jej mladšia sestra Ivona figuruje na 46. mieste vo výsledkovej listine so 76 menami.





Tridsaťtriročná Športovkyňa roka 2010 a 2014 v SR Kuzminová si skomplikovala cestu za veľkým glóbusom, o nevýhodnú vstupnú pozíciu na 24. marec viac. Z minulotýždňového nórskeho Osla-Holmenkollenu si priviezla náskok 41 bodov na Mäkäräinenovú, teraz má pred rozhodujúcim víkendom k dobru 16 bodov (756, resp. 740).

Pri konečnom účtovaní však ešte vstúpi do hry nezanedbateľné pravidlo o administratívnom škrtnutí dvoch najhorších výsledkov, čo u Kuzminovej znamená 5 bodov a v prípade Mäkäräinenovej 16 bodov. Fínka teda de facto zaostáva až o 27 bodov.

Spomenutá Slovenkina 11-bodová "výhoda" pri redukovaní bude pre potreby prepočtu platiť, kým Kuzminová neskončí v niektorej disciplíne na 37. či horšej pozícií a Mäkäräinenová na 27. alebo nižšom mieste.

Jubilejný 30. triumf Domračevovej

Tridsaťjedenročná Domračevová získala pred mesiacom v Ázii v klasickej štafete svoje štvrté olympijské zlato po troch individuálnych z ruského Soči 2014 (stíhačka, vytrvalostné preteky, mass-štart). Celkovo má zbierku 4-1-1, v Kórejskej republike bola druhá v pretekoch s hromadným štartom za Kuzminovou.

Životná partnerka legendárneho Nóra Oleho Einara Björndalena Domračevová je dobyvateľkou veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo SP 2014/2015, vtedy sa presadila aj v hodnotení šprintu. Súťažný ročník 2015/2016 vynechala vinou mononukleózy a následne sa jej pauza natiahla z príjemnejšieho dôvodu - pre tehotenstvo. Dcérku Xeniu priviedla na svet 1. októbra 2016.

Rodáčka z Minska Domračevová aktuálne má na konte okrúhlych 30 v štatistikách zohľadnených individuálnych úspechov v seriáli - 9 zo šprintu, 10 zo stíhačky, 3 z vytrvalostných pretekov a 8 z mass-štartu. Po návrate sa presadila piaty raz: premiérovo to bolo vlani 8. decembra v šprinte v rakúskom Hochfilzene, potom 21. januára v mass-štarte v talianskej Anterselve (zhodne pred Kuzminovou), následne 9. marca v rýchlostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti a napokon 18. marca v stíhačke v Osle.

V sobotu od 15.00 h SEČ sa uskutočnia stíhacie preteky žien na 10 km aj s Kuzminovou, P. Fialkovou a I. Fialkovou a v nedeľu preteky na 12,5 km s hromadným štartom (16.00 h už SELČ).

Svetový pohár 2017/2018 v biatlone - 9. kolo Ťumeň Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Daria Domračevová (Biel.) 21:42,8 min (0), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +1,2 s (0), 3. Tiril Eckhoffová (Nór.) +33,3 (1), 4. Anais Bescondová (Fr.) +43,7 (1), 5. Lisa Vittozziová (Tal.) +49,7 (0), 6. Laura Dahlmeierová (Nem.) +50,0 (1), 8. Lena Häckiová (Švaj.) +1:01,0 min (0), 9. Anais Chevalierová (Fr.) +1:01,1 (1), 10. Marte Olsbuová (Nór.) +1:02,3 (2), ... 12. Anastasia Kuzminová (SR) +1:05,2 (3), 15. Paulína Fialková (SR) +1:19,6 (2), 46. Ivona Fialková (SR) +2:12,0 (2) Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 20 z 22 pretekov): 1. Anastasia Kuzminová (SR) 756 bodov, 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 740, 3. Daria Domračevová (Biel.) 701, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 653, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 636, 6. Lisa Vittozziová (Tal.) 549, 7. Veronika Vítková (ČR) 545, 8. Anais Bescondová (Fr.) 527, 9. Franziska Hildebrandová (Nem.) 506, 10. Julia Džimová (Ukr.) 483, ... 36. Paulína Fialková (SR) 165, 57. Ivona Fialková (SR) 65 Konečné poradie vo SP v hodnotení rýchlostných pretekov (po 8 z 8 pretekov): 1. Anastasia Kuzminová (SR) 323 bodov, 2. Daria Domračevová (Biel.) 313, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 258, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 252, 5. Veronika Vítková (ČR) 245, 6. Franziska Hildebrandová (Nem.) 244, 7. Lisa Vittozziová (Tal.) 230, 8. Dorothea Wiererová (Tal.) 228, 9. Anais Bescondová (Fr.) 219, 10. Vita Semerenková (Ukr.) 185, ... 39. Paulína Fialková (SR) 72, 44. Ivona Fialková (SR) 63

