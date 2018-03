Aktualizované: Daniel-André Tande si vyskákal triumf v Osle, po prvom kole bol až ôsmy

OSLO 11. marca (WebNoviny.sk) - Nórsky skokan na lyžiach Daniel-André Tande sa stal v domácom prostredí na mostíku HS-134 v Osle víťazom nedeľňajších pretekov jednotlivcov v rámci Svetového pohára (SP) 2017/2018 a dosiahol 5. triumf na podujatí tohto rangu, druhý v tejto zimnej sezóne.

Dvadsaťštyriročný rodák z Narviku (nar. 24. januára 1994) v tomto ročníku SP premiérovo uspel 3. februára 2018 v nemeckom Willingene pre Nórsko vybojoval Tande dovedna piaty individuálny primát v sezóne 2017/2018, raz zvíťazili jeho krajania Anders Fannemel (16. 12. v Engelbergu), Andreas Stjernen (13. 1. v Kulme) a Johann André Forfang (4. 2. vo Willingene).

Na pódiu aj dvaja Rakúšania

Ďalšie dve medailové priečky v nedeľu popoludní na Holmenkollene obsadili reprezentanti Rakúska: druhý bol s minimálnym odstupom 1,4 bodu na víťaza Stefan Kraft (256,7 b.), tretí skončil Michael Hayböck (255,6 b.). Pre oboch Rakúšanov je to najlepší rezultát v tejto zime v rámci SP.

Tesne za pódiom klasifikovali dvoch nórskych skokanov Roberta Johanssona (254,0 b.) a Johanna Andrého Forfanga (253,6 b.). Favorizovaný Kamil Stoch z Poľska neudržal svoje suverénne vedúce postavenie po 1. kole (v ňom dosiahol najdlhší skok dňa 138 metrov, pozn.) a zhoršené podmienky pri jeho finálovom pokuse s "nedotačujúcou" dĺžkou 119 metrov spôsobili, že v konečnom účtovaní klesol "až" na 6. priečku (253,0 b.).

Trojnásobný olympijský víťaz a hrdina Turné štyroch mostíkov na prelome rokov Stoch si však udržal pozíciu lídra vo Svetovom pohári 2017/2018 a zostáva hlavným kandidátom na zisk veľkého krištáľového glóbusu.

Tande má z triumfu veľkú radosť

Nedeľňajšiemu víťazovi Danielovi-Andrému Tandemu, ktorý bol po prvom kole "až" ôsmy, namerali v Osle 128 a 132 metrov, za čo dostal od rozhodcov 258,1 bodu a napokon nechal za sebou všetkých súperov. Člen zlatého nórskeho družstva na februárových ZOH v kórejskom Pjongčangu Tande si v 87. štarte v individuálnej súťaži Svetového pohára pripísal 16. pódiové umiestnenie (bilancia: 5 - 9 - 2).

"V Osle sa mi koncom tohto týždňa celkom darilo, aj v piatok na tréningu. Z dnešného triumfu mám veľkú radosť. Predovšetkým finálové druhé kolo mi vyšlo perfektne. Podmienky boli dosť náročné, ale ja mám také rád. Dokázal som to aj v týchto pretekoch. Pred druhým kolom som si myslel, že Kamil (Stoch, pozn.) to bez problémov zvládne, napokon sa tak nestalo," uviedol do mikrofónu Eurosportu šťastný nórsky víťaz Daniel-André Tande.

Na čele priebežného celkového hodnotenia Svetového pohára 2017/2018 po dosiaľ absolvovaných sedemnástich pretekoch jednotlivcov má Kamil Stoch 1003 bodov, druhý v klasifikácii Richard Freitag z Nemecka (v nedeľu v Osle 8., pozn.) zaostáva o 135 bodov.

Na tretiu priečku sa posunul Daniel-André Tande (823 b.), ktorý z nej vytlačil Nemca Andreasa Wellingera (784 b.), toho v nedeľu v Osle klasifikovali až na 15. mieste. Piaty v poradí je Nór Johann André Forfang (600 b.), elitný poltucet kompletizuje obhajca veľkého glóbusu z uplynulej sezóny SP 2016/2017 Stefan Kraft z Rakúska s 584 bodmi.

Lukratívna séria "Raw Air"

Nedeľňajšia súťaž v Osle sa započítavala nielen do Svetového pohára, ale aj do lukratívnej série tzv. Raw Air, v ktorej sa hodnotia a bodujú všetky skoky v rámci desaťdňového nórskeho turné (Oslo /9.-11. 3./, Lillehammer /12.-13. 3./, Trondheim /14.-15. 3./, Vikersund /16.-18. 3./) - kvalifikácie, súťaže družstiev i jednotlivcov. Vlani šek na 60 000 eur za celkové prvenstvo získal Rakúšan Stefan Kraft.

Priebežným lídrom po treťom z desiatich hodnotených dní, resp. po piatich z plánovaných šestnástich pokusov (dosiaľ piatková kvalifikácia jednotlivcov + sobotňajšie dva skoky v rámci súťaže družstiev + nedeľňajšie dva skoky v súťaži jednotlivcov v Osle, pozn.) je Kamil Stoch z Poľska so súčtom 681,8 bodu pred trojicou nórskych skokanov v poradí Robert Johansson (675,3 b.), Johann André Forfang (661,6 b.), Daniel-André Tande (650,4 b.).

Nórsko si upevnilo pozíciu lídra poradia v Pohári národov 2017/2018, po 23 "odskákaných" pretekoch v tejto zimnej sezóne Svetového pohára získali reprezentanti severskej krajiny dovedna 5211 bodov. Druhé miesto patrí Nemecku (4842 b.), tretie je Poľsko so 4382 bodmi.

Seriál SP 2017/2018 skokanov na lyžiach pokračuje už v utorok 13. marca pretekmi jednotlivcov v ďalšom nórskom lyžiarskom stredisku Lillehammer, prvé kolo hlavnej súťaže sa na tamojšom "olympijskom" mostíku HS-140 začne o 17.00 h.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2017/2018 Oslo, mostík HS-134 Muži - súťaž jednotlivcov: 1. Daniel-André Tande (Nór.) 258,1 bodu (128 m/132 m), 2. Stefan Kraft 256,7 (129,5 m/124,5 m), 3. Michael Hayböck (obaja Rak.) 255,6 (133 m/130,5 m), 4. Robert Johansson 254,0 (127,5 m/129 m), 5. Johann André Forfang (obaja Nór.) 253,6 (125,5 m/134,5 m), 6. Kamil Stoch (Poľ.) 253,0 (138 m/119 m) Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 17 z 22 pretekov jednotlivcov): 1. Kamil Stoch (Poľ.) 1003 bodov, 2. Richard Freitag (Nem.) 868, 3. Daniel-André Tande (Nór.) 823, 4. Andreas Wellinger (Nem.) 784, 5. Johann André Forfang (Nór.) 600, 6. Stefan Kraft (Rak.) 584 Poradie v Pohári národov 2017/2018 (po 23 z celkového počtu 30 pretekov /dosiaľ sa uskutočnilo 17 súťaží jednotlivcov a 6 súťaží mužských družstiev/): 1. Nórsko 5211 bodov, 2. Nemecko 4842, 3. Poľsko 4382, 4. Rakúsko 2929, 5. Slovinsko 2264, 6. Japonsko 2049 Priebežné poradie v tzv. Raw Air (v rámci nórskeho turné v termíne 9. - 18. marca /dejiská: Oslo, Lillehammer, Trondheim, Vikersund/ - ráta sa súčet bodov z kvalifikácií, individuálnych súťaží i súťaží družstiev po 3 z 10 hodnotených dní). 1. Kamil Stoch (Poľ.) 681,8 bodu, 2. Robert Johansson 675,3, 3. Johann André Forfang 661,6, 4. Daniel-André Tande (všetci Nór.) 650,4, 5. Stefan Kraft (Rak.) 648,0, 6. Andreas Stjernen (Nór.) 645,3

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

V najväčšej podvodnej jaskyni na svete bolo objavené neuveriteľné množstvo mayských artefaktov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.