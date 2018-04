Aktualizované: „Barani“ vyhrali v Trenčíne po nájazdoch a vo finále Tipsport ligy vedú 2:0 na zápasy

TRENČÍN 14. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice v sobotu zdolali Trenčín 4:3 po samostatných nájazdoch, uspeli teda aj v druhom stretnutí na ľade Dukly vo finále Tipsport ligy. Ani jeden tím neviedol počas zápasu viac ako o gól.

Úvodný gól dal domáci Tibor Varga, ktorý v 5. min využil presilovku. Ešte do prestávky dokázal vyrovnať Marek Bartánus, ktorému v 15. min prihral Miloš Bubela. V druhej minúte druhej tretiny dostal Peter Sojčík ideálnu prihrávku pred bránku od Tibora Vargu a poslal "vojakov" opäť do vedenia - 2:1.

Potom sa zdalo, že domáci kontrolujú vývoj, no Bystričania v tretej tretine priebežne otočili skóre. Najprv Cason Hohmann skóroval v 48. min, keď sa k nemu šťastne odrazil puk od mantinelu, a o minútu neskôr zaskočil Trenčanov Éric Faille. Lenže žlto-červení sa nezlomili a Radek Dlouhý gólom v 57. min poslal zápas do predĺženia s rovnakým stavom 3:3 ako v piatok.

Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Guillaume Asselin, ktorý predviedol až dve exportné exekúcie. Tretí duel je na programe v utorok 17. apríla v Banskej Bystrici.

Tipsport liga 2017/2018 - finále play-off

2. zápas (hrá sa na 4 víťazstvá)

HK Dukla Trenčín - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 3:4 po samostatných nájazdoch (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0, 0:1) - stav série: 0:2

Góly: 5. T. Varga (Marcel Hossa, Sádecký), 32. Sojčík (T. Varga, Dlouhý), 57. Dlouhý (O. Mikula, T. Varga) - 16. Bartánus (Bubela), 48. Hohmann (Bartánus), 49. Faille (Asselin G. Gélinas), rozhodujúci sam. nájazd Asselin

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Tvrdoň, Výleta, 6150 divákov

Zostavy:

Trenčín: M. Valent - Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, L. Romančík - Sojčík, Ölvecký, Radivojevič - Marcel Hossa, Sádecký, Bezúch - O. Mikula, Dlouhý, T. Varga - Deveaux, J. Švec, D. Hudec - J. Gašparovič

Banská Bystrica: J. Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, J. Brejčák - Hrnka, T. Surový, Lamper - Hohmann, Bubela, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Bortňák, Češík, Brittain - Gabor

Hlasy

zdroj: RTVS

Ján Pardavý (asistent trénera Trenčína): "Škoda, že sme z dvoch domácich zápasov neuspeli aspoň v jednom, hneď by to pre nás bolo veselšie. Bystrica nás dnes najmä v druhej tretine zatlačila, napriek tomu sme viedli a chceli sme byť naďalej aktívni, ale súper v krátkom čase predviedol obrat na 3:2. Dokázali sme to ešte dostať do predĺženia, v ktorom to bolo hore-dolu a päťdesiat na päťdesiat. V nájazdoch nám chýbalo trošku šťastia a pokoja, škoda... Musíme sa okamžite koncentrovať na ďalší zápas a pokúsiť sa vrátiť sériu do Trenčína."

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): "Je to pre nás veľmi dôležitý triumf. Znova sa ukázalo odhodlanie našich hráčov ísť za každého stavu za víťazstvom. K tomu treba aj kúsok šťastia, dnes nám prialo. Musím však podotknúť, že Trenčín má absolútne nezlomné mužstvo, včera aj dnes sa dokázalo vrátiť do zápasu. Aj pred sťahovaním série do Bystrice si uvedomujeme tvrdohlavosť a silu súpera. Každý jeden náš hráč si zaslúži absolutórium. Je play-off, rodia sa noví a noví hrdinovia. Vyzdvihnutie si však zaslúžia všetci. Nie je podstatné, kto dá gól, ale ako sa posúvame tímovo."