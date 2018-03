Aktivista upozorňuje na firmu z Kanady, ktorá stále eviduje projekt ťažby uránu pri Košiciach

KOŠICE 26. marca (WebNoviny.sk) - Aktivista a poslanec Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Rovinský upozornil, že ministerstvo hospodárstva síce poslalo oznámenie o odstúpení od memoranda o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR (MH) a kanadskou uránovou firmou European Uranium Resources, no poslalo ho do Austrálie namiesto do Kanady.

Rovinský tiež konštatoval, že keď minister hospodárstva Peter Žiga odstúpil od memoranda o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a kanadskou uránovou firmou European Uranium Resources (podpísaného ešte v decembri 2012), potešil tým väčšinu obyvateľov Košíc i ďalších dotknutých obcí žijúcich v okolí uránového ložiska Jahodná - Kurišková.

"Memorandum predstavovalo nebezpečný nástroj na potenciálne vydieranie štátu zo strany banskej firmy a jeho význam by ešte stúpol po ratifikácii Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou. Na odstúpenie od neho bol preto najvyšší čas,“ upozornil Rovinský.

Ministerstvo ho neposlalo do Kanady

Podľa Rovinského, keď si z ministerstva hospodárstva vyžiadali dokument, ktorým minister od memoranda oficiálne odstúpil, zistili, že namiesto do Kanady ho ministerstvo poslalo do Austrálie - ako adresát je totiž na liste uvedená austrálska firma Forte Energy NL, a nie kanadská Azarga Metals Corp., ktorá je právnym nástupcom European Uranium Resources (EUU), pôvodného signatára memoranda.



Austrálska firma sa síce istý krátky čas tiež angažovala v ťažbe košického uránu (formou joint-venture s firmou EUU), avšak nikdy nebola zmluvnou stranou memoranda. Naproti tomu firma Azarga Metals na svojej internetovej stránke stále uvádza aj "Kuriskova Uranium Project".

„Keďže zo strany Ministerstva hospodárstva SR nejde o jediné pochybenie, ktoré môže mať za následok ohrozenie zdravia a životného prostredia obyvateľov Košíc a okolia ťažbou a spracovaním uránu, pričom ďalším závažným pochybením je napr. aj uvedenie odkazu na neplatný geologický zákon vo výhradách Slovenskej republiky v prílohe dohody CETA, máme podozrenie, že zo strany ministerstva môže ísť aj o zámer s cieľom zvýhodniť banskú firmu, resp. udržať jej zvýhodnenie, ktoré vzniklo ešte v roku 2012 v dôsledku podpísania uránového memoranda,“ uviedol Rovinský.

Reakcia ministerstva hospodárstva

"Ministerstvo hospodárstva sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam poslanca KSK Ladislava Rovinského,“ uvádza sa v reakcii rezortu hospodárstva. Ministerstvo ďalej zdôraznilo, že riadne od memoranda z roku 2012 odstúpilo, hoci od začiatku tvrdilo, že je nevykonateľné, bezpredmetné a neobsahuje žiaden právny záväzok, takže nie je jasné, čo by mala akákoľvek nová spoločnosť získať.

Odstúpilo od neho preto, aby sa definitívne ukončilo nezmyselné zneužívanie tejto témy. MH dodalo, že túto informáciu zaslalo spoločnosti, o ktorej bolo v dobrej viere presvedčené, že mala práva na projekt vlastniť a riadne a rozsiahlo o tom v januári informovalo aj médiá, ktoré si tento list mohli pozrieť.



„Ministerstvo hospodárstva tým jednoznačne dalo najavo, že nemá záujem v žiadnej spolupráci pokračovať, a to bez ohľadu na vlastníka práv. Samotný projekt totiž opakovane zmenil majiteľa a v súčasnosti ho podľa informácií ministerstva nevlastní už ani spoločnosť, o ktorej informuje pán poslanec, ale fyzická osoba. Aby sa však predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ministerstvo bude o odstúpení od memoranda informovať bývalého aj súčasného vlastníka,“ vyhlásilo ministerstvo v reakcii.

V závere sa uvádza, že súčasný minister hospodárstva Peter Žiga sa v minulosti jasne postavil proti ťažbe uránu pri Košiciach. V roku 2014 ako minister životného prostredia, spolu s primátorom Košíc a poslancom NR SR Richardom Rašim, presadil zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov a teda aj uránu bez súhlasu obyvateľov v referende. Rezort životného prostredia pod jeho vedením po desiatich rokoch nesúhlasil s predĺžením prieskumného územia Kurišková-Jahodná.

