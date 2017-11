Ako znížiť hladinu cukru v krvi?

Cukrovka je dnes veľmi rozšírená civilizačná choroba u ľudí. Zvýšenou hladinou cukru v krvi netrpia len starší ľudia, ale čím ďalej, tým viac ňou v súčasnosti trpia aj dospelí, a najmä malé deti. Treba myslieť na to, že zvýšeným cukrom v krvi môžete trpieť aj vy, ak nie teraz, možno v neskoršom veku. Ako pri všetkých ochoreniach, aj tu je potrebná prevencia a dostatočné dbanie na vaše zdravie.

Čo je to cukrovka?



Najskôr si ujasnime, čo to vlastne tá cukrovka je a ako sa prejavuje. Určite každý z vás už počul o cukrovke. Je to porucha metabolizmu, kedy organizmus nedokáže poriadne vstrebávať a premieňať cukor v krvi.

Jedná sa o hyperglykémiu. Zdravý človek by mal mať hodnoty pred jedlom od 5 do 6mmol/l a dve hodiny po jedla od 6 do 10 mmol/l. Ak presahuje cukor v krvi tieto hodnoty, tak máte zvýšenú hladinu cukru v krvi.



Je to spôsobené s problémom výroby a správneho využívania inzulínu v tele. Pre telo je prospešná glukóza, ktorá dodáva telu energiu a na to, aby mohla správne fungovať v tele, potrebuje práve inzulín. Inzulín je hormón vytvárajúci sa v pankrease. Cukrovka, teda diabetes mellitus vzniká u ľudí z rôznych príčin. Najčastejšie sú to:

genetika,

zvýšená produkcia niektorých hormónov, ktoré zvyšujú hladinu glukózy v krvi,

niektorých hormónov, ktoré zvyšujú hladinu glukózy v krvi, užívanie niektorých liekov,

zápal podžalúdkovej žľazy,

podžalúdkovej žľazy, nadváha a problémy so životosprávou.

Aké typy cukrovky poznáme a aké sú ich príznaky?



Cukrovka sa delí na dva typy. Prvý typ sa vyskytuje a trpia ním najmä malé deti a mladí ľudia, čo je spôsobené genetikou. V tomto prípade sa jedná o proces zlého pracovania inzulínu v pankreasy.



Druhý typ sa vyskytuje najviac u ľudí po štyridsiatke a vedie k tomu zlá životospráva a zlé stravovanie počas celý rokov. Telo produkuje nadmerné množstvo inzulínu pri druhom type a pri prvom len malé množstvo, alebo vôbec žiadne.



Príznaky cukrovky môžu byť rôzne, niektorí ľudia sú unavení, smädní, často chudnú bez príčiny. Pri prvom type môžu byť príznaky veľmi vážne, kedy dochádza aj ku strate vedomia a šoku.



Pri druhom type sú ľudia taktiež unavení, malátni, často trpia nadváhou a inými chorobami, berú lieky na tlak, výrazne sa im zhoršuje stav počas choroby, alebo sa im taktiež zle hoja rany.

Ako znížiť hladinu cukru v krvi?



Už viete, čo je to cukrovka a čo spôsobuje, preto je dôležité sa jej vyhýbať a brániť. Cukrovka je dnes veľmi častá nielen u dospelých, ale i u detí. Pred cukrovkou sa dá brániť, väčšinou ju sprevádza len mierne zvýšenie cukru v krvi, a to ešte nemusí znamenať poruchu inzulínu.



Ako zabrániť a znížiť vyššiu hladinu cukru v krvi, dá sa to vôbec? Pri zvýšenej hladine cukru v krvi pomôžu aj rôzne potraviny, bylinky, čaje a koreniny. Čo presne pomáha na zníženie cukru v krvi? Pomôžu vám tieto domáce tipy a recepty.

Jedzte veľa ovocia



Ovocie je síce sladké, ale obsahuje tie lepšie a ľahko vstrebateľné cukry. Najlepšou voľbou sú citrusy, napríklad pomaranče a grepfruity. Taktiež je vhodným ovocím aj červené jablko, jahody, ríbezle a rôzne iné bobuľové ovocie.

Strukoviny



Strukoviny sú veľmi dôležitou zložkou potravy, ak máte vyššiu hladinu cukru v krvi. Strukoviny obsahujú veľa vlákniny a tá pomáha k správnemu fungovaniu tráviaceho systému a znižuje množstvo cukru v krvi. Siahnite najmä po šošovici, hrachu, fazuli a veľmi prospešnému cíceru. Môžete ich podávať ako prílohu, v polievkach či v nátierkach.

Listová zelenina



Listová zelenina má v sebe mnoho vitamínov B a aj vitamín C. Je veľmi účinná a pomáha rýchlo znížiť vysoký cukor v krvi. Môžete ju jesť surovú, parenú i varenú. Najlepším zdrojom je ľadový šalát, kapusta, špenát. ale aj petržlenová vňať. Táto zelenina obsahuje sacharidy, ktoré pomáhajú uvoľňovať správne hormóny a znižujú chuť do jedla.

Zelený čaj



Pitie zeleného čaju vám pomôže znížiť cukor v krvi. Má prospešné účinky a látky na správne fungovanie ciev a celkovo je prospešný na srdcovo-cievny systém. Zelený čaj nenahrádzajte vodou, ale skombinujte počas dňa aspoň dve menšie šálky zeleného čaju a dodržuje pitný režim počas celého dňa.

Koreniny



Vedeli ste, že koreniny sú veľmi vhodné pre ľudí, ktorí trpia zvýšenou hladinou cukru v krvi? Je pravda, že s korením a soľou by sme to nemali veľmi preháňať, ale ak sa jedná o prípad, kedy trpíte vysokým cukrom, doprajte si mierne množstvo korenia v jedle. Najlepšími koreninami sú kurkuma, karí, škorica a klinčeky. Môžete si ich pridať aj do nápoja, napríklad do čaju.

Ryby a zdravé tuky



Pri zvýšenej hladine cukru v krvi by ste mali obmedziť živočíšne tuky, až na tie z rýb. Určite ste už počuli o rybách a ich pozitívnych účinkoch na náš organizmus. Všetko má svoj dôvod, aj vychvaľovanie rýb a ich prospešných látkach a vitamínoch. Ryby obsahujú najmä vitamín D a veľmi zdravé tuky, ktoré sú podstatné a nápomocné pri vyššej hladine cukru. Tieto morské živočíchy obsahujú zdravé omega 3 mastné kyseliny a tiež znižujú cholesterol v krvi.

Čo by ste mali vynechať, ak trpíte vysokou hladinou cukru v krvi?

alkohol,

sladkosti,

biele pečivo a bielu ryžu,

pečené zemiaky, hranolčeky,

vysmážané a fritované jedlá,

bravčové mäso,

sladené nápoje, biely cukor.

Čím nahradiť škodlivé potraviny pri vysokej hladine cukru v krvi

Čo vynechať Čím to nahradiť alkohol vodou, minerálkou sladkosti ovocím – jablkami, grepmi, pomarančmi, horkou čokoládou biele pečivo a bielu ryžu celozrnným pečivom a celozrnnou, hnedou ryžou pečené zemiaky a hranolčeky strukovinami, dusenou zeleninou vysmážané a fritované jedlá jedlami pripravovanými na pare a vo vode bravčové mäso rybami, morčacím mäsom, alebo kvalitným hovädzím mäsom sladené nápoje, biely cukor zeleným čajom, hnedým, bazovým, kokosovým cukrom, stéviou



Ak sa vám aj podarí znížiť hladinu cukru v krvi, nezabúdajte na prevenciu a zdravý životný štýl. Zaraďte do svojho každodenného harmonogramu aj dostatok pohybu, čerstvého vzduchu, prijímajte a jedzte veľa potravín s vysokým obsahom vitamínu C a dodržujte pravidelný pitný režim. Dôležité je aj pozitívne myslenie, psychická pohoda a dobrá nálada.