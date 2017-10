Ako dlho si ešte užijeme babie leto?

Vyhliadky o trvaní babieho leta vyplývajú z mesačného výkladu meteorológov, ktorí označili za rozhodujúce obdobie približne od polovice októbra do polovice novembra. Toto sledované obdobie by malo byť teplotne mierne nadpriemerné a to sa týka aj množstva zrážok.

Podľa predpovedí bude na slnečné lúče najbohatší nasledujúci týždeň, v ktorom bude babie leto pokračovať podobne ako minulý týždeň a denné teploty budú atakovať až 20 stupňov celzia a to len pri veľmi malej oblačnosti.

V ďalšom týždni sa bude postupne ochladzovať a slnečných lúčov bude o čosi menej. Teploty sa budú držať okolo 14-tich stupňov.

V posledných dvoch sledovaných týždňoch teplota postupne poklesne na 10 stupňov celzia.

Aktuálne si užívame posledné výrazne teplé počasie na Slovensku v tomto roku, v ktorom sa môžu objaviť aj teploty mierne nad 20 stupňov. Takéto teploty v danom období nie sú moc časté, ale ani ojedinelé. Treba si zároveň uvedomiť, že október (podobne ako Apríl) je prechodným mesiacom medzi ročnými obdobiami, kedy nie je výnimočným ani výskyt snehových zrážok.





O aktuálne teplé počasie sa postaral najmä teplý vzduch prúdiaci od Azurských ostrovov a zo Stredomoria, kde teploty ešte stále stúpajú až k hranici 25 stupňov celzia. Tento teplý vzduch ovplyvňuje aj pohyby tropických búrok.



Najaktuálnejšou takouto tropickou búrkou je hurikán Ofélia nad teplou vodou Atlantického oceánu. Podľa najnovších informácií sa však jeho sila už zmiernila. Z hurikánu (resp. tropickej cyklóny) sa postupne stáva mimotropická tlaková níž, ktorá sa v miernych zemepisných šírkach vyskytuje bežne.





Jesenné počasie môže byť pre ľudský organizmus náročné. Najnáročnejšie je najmä také počasie, kedy sa veľmi často a hlavne rýchlo mení teplota a tlak ovzdušia. Postupný úbytok slnečného svitu znásobuje aj výskyt depresií a smútku.



Na počasie reaguje každý ľudský organizmus. Niektorý menej, niektorý výrazne viac. Najcitlivejšie reagujú na počasie a jeho zmeny meteosenzitívni ľudia. Blížiacu zmenu počasia u nich ohlasuje napríklad nástup migrény, bolesti v kĺboch, sťažené dýchanie, bolesti zlomenín či chrbta, zvýšená únava, poruchy koncentrácie, zhoršenie nálady bez zjavných vážnejších príčin a iné prejavy. Na základe náhlych zdravotných zmien a problémov títo ľudia dokážu už niekoľko dní vopred vycítiť, že sa blíži výraznejšia zmena počasia.





Čo to o teplejšom októbrovom počasí a jeho následnom vývine hovoria aj ľudové pranostiky.

Spomeňme napríklad:

„Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva.“

„Teplý október, studený november.“

„Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu.“





Či sa tieto pranostiky skutočne vyplnia, ukáže až čas.