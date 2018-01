Aké bude počasie prvý deň v roku 2018 ? Pozrite si aj výstrahy

Prvý deň nového roka prinesie na naše územie prevažne veľkú oblačnosť.

Prevažne zamračené až hmlisto. Miestami, najmä na východe, slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách aj sneženie. Hranica sneženia klesne od rána do večera z 1500 na 1000 metrov.

Denná teplota 1 až 6 °C

Slabý premenlivý, na východe miestami južný vietor do 20 km/h.

Deň 1 /6°C



Noc -2 /3°C



Výstrahy SHMÚ

od 1.1.2018 18:00 do 2.1.2018 12:00 Poľadovica

V okresoch Liptovský Mikuláš, Námestovo, Martin, Žilina, Poprad, Brezno, Banská Bystrica sa OJEDINELE očakáva tvorba poľadovice.





3.1.2018 od 14:00 do 20:00 Vietor na horách

V okresoch Liptovský Mikuláš, Námestovo, Martin, Žilina, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a na horách MIESTAMI V POLOHÁCH NAD CCA 1500 m očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h).

Výstrahy hzs.sk ku dňu 1. 1. 2018

Vysoké Tatry

Vo vysokých polohách fúka silný vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 15 m/s! Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Vo vysokých polohách fúka silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 15 m/s! Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Vo vysokých polohách fúka siln vietor s rýchlosťou v nárazoch 15 m/s! Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

V dolinách po oteplení sa nachádza súvislá vrstva ľadu!! Stále platí lokálna horzba doskových lavín!!

Malá Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !!!

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 m n. m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Hrebeň Malej Fatry je zľadovatený preto HZS neodporúča žiadne túry na hrebeni Malej Fatry !!!

Veľká Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!

Lučanská Malá Fatra

Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie !

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch je vrstva zľadovatelého snehu,na drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Doporučujeme použiť turistické mačky, prip.čakan alebo lyž.palice. V Slovenskom raji je do 20 cm snehu. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Vo vyšších polohách je sneh tvrdý až zľadovatený sneh. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16-tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!!!





Horská záchranná služba upozorňuje turistov na mimoriadne nepriaznivé podmienky najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a skialpinizmus. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatený a mrznúci dážď na jeho povrchu vytvoril ľadovú kôru väčšinou nosných kvalít! Lokálne môžu byť tieto miesta prekryté nafúkanou vrstvou snehu a hrozí nečakané pošmyknutie. Vo vysokých polohách fúka prudký vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 25 m/s! Súvislou vrstvou ľadu sú pokryté aj prístupové cesty, ktoré vedú napríklad k Sliezskemu domu, na Hrebienok, k Popradskému plesu a pod. Prosíme turistov, aby pri plánovaní aktivít v horských oblastiach prihliadali na túto skutočnosť.





