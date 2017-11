Aké auto si vybrať – nové, zánovné alebo jazdené?

Sadnúť si do nového auta, kde ešte predtým nikto nesedel, je pre každého určite príjemný pocit. No už cestou zo showroomu stráca vozidlo na svojej hodnote a vy prichádzate o svoje investované peniaze. V prípade úplne nového vozidla si môžete presne navoliť výbavu, ktorú chcete, no nejaký ten mesiac si naň počkáte. Nebudú vás trápiť výdavky za opravy automobilu, no ten zase býva častejšie terčom zlodejov. V prípade nového auta majú ľudia tendenciu chodiť do autorizovaných servisov, ktoré sú o niečo drahšie.