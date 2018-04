Akčné ženy spacifikovali zlodeja Františka, všimla si ho 63-ročná Magdaléna a zalarmovala susedky

BRATISLAVA/KOMÁRNO 13. apríla (WebNoviny.sk) - Akčné ženy spacifikovali zlodeja, ktorý kradol v byte na Družstevnej ulici v Komárne. Podozrivého muža si všimla 63-ročná Magdaléna. Muž totiž preskočil plot a v jednej z garáží vytiahol zo zámku kľúče. Žena vybehla na ulicu a zalarmovala obyvateľov susednej bytovky, všetko stihla opísať aj 70-ročnej susede.



Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, keďže vedela, že kľúče patria 82-ročnej Márii, ktorá práve polievala v záhradke, vošla do bytovky. Z bytu dôchodkyne po chvíli vybehol neznámy muž. To ešte nevedel, čo ho čaká. Na chodbe ho spacifikovala a zadržala až do príchodu polície 50-ročná Alžbeta. Spoločne mu potom prezreli vrecká a zistili, že v byte ukradol 15 eur.

Privolaní policajti 36-ročného Františka z komárňanskej časti Veľký Harčáš predviedli na oddelenie. Aj v minulosti sa už dopustil majetkovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu krádeže a porušovania domovej slobody a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Keďže jeho obeťou bola dôchodkyňa, hrozí mu aj vyšší trest a to tri až 10 rokov.

