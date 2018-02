Ak slalom nebude ani v piatok, môže nastať problém, tvrdí Vlhovej tréner a upozornil na ďalšie fakty

JANGPCHJONG 14. februára (WebNoviny.sk) - Tréner Petry Vlhovej Livio Magoni veľmi chcel, aby sa v pôvodnom stredajšom termíne odjazdil ženský slalom na zimných olympijských hrách v Pjongčangu, Napokon sa však musel aj on podvoliť rozhodnutiu o odložení pretekov na piatok 16. februára.

Treskúci mráz síce v Centre zjazdového lyžovania Jangpchjong konečne ustúpil, ale silný vietor úplne nie. "Snažili sme sa zatlačiť na rozhodcovskú inšpekciu, ale dosiahli sme len čiastkové odklady a nakoniec sa to celé zrušilo," vravel Livio Magoni pre slovenské médiá v cieľovom priestore v Jangpchjongu.

Vlhová si myslí, že to mohli pustiť

Jeho zverenka si nemyslí, že podmienky boli natoľko zlé, aby slalom preložili. "Fúkalo, ale myslím si, že to mohli pustiť. Mala som pred štartom jednu tréningovú jazdu, aby som sa rozhýbala a nefúkalo tak, že by som nemohla súťažiť. Oni však vedia, čo robia a preložili to. Od zajtra by to už malo byť dobré," povedala Petra Vlhová.





Už v pondelok jej plánovaný štart v obrovskom slalome presunuli na štvrtok, teraz musí prijať ďalšiu zmenu programu. „Nie je to príjemné, pretože človek je na niečo nastavený a potom sa to zruší. Každý sa s tým musí vyrovnať, no trochu ma to nahnevalo,“ doplnila.





Skúsený 54-ročný Talian vyjadril obavu, že vzhľadom na nevyspytateľnosť kórejského počasia ani piatkový termín nemusí byť konečný.

"Ak sa slalom neuskutoční ani v piatok, potom môže nastať veľký problém, aby sa vôbec odjazdil. A ako zapôsobí na Petru druhé zrušenie pretekov za tri dni? Môže nastať problém s jej mentálnym nastavením. Takéto odklady súťaží sú náročnejšie pre hlavu ako telo," vysvetlil Magoni a pokračoval: "Skúste si predstaviť, že ste nastavení na štart o 10.30 h, potom o 10.45 h, a aj 11.45 h a nakoniec sa to aj tak celé zruší. Nie je to pre Petru jednoduché. Medzi jednotlivými rozhodnutiami o odklade sme sa snažili, aby bola aspoň trochu na svahu s lyžami na nohách, aby sa zahrievala."

Magoni upozornil na nové čísla a "nového" slalomu

Podľa Magoni má byť na štvrtkovom obrovskom slalome podobné počasie ako v stredu, ale menej veterno. "A v piatok má byť ešte lepšie počasie, ale už sme si zvykli, že tu nemôžeme nič očakávať. Zajtra urobíme dobrý výsledok a pozajtra medailu," zasmial sa skúsený tréner, ktorému nechýba dobrá nálada ani v mraze a vetre na svahu.





Magoni upozornil ešte na jeden fakt v súvislosti s presunom pretekov na piatok. Je ním nové žrebovanie čísel a postavenie "nového" slalomu, čiže s iným rozmiestnením bránok. Vlhovej výhodná jednotka je teda minulosť, rovnako ako aj deviatka u Velez-Zuzulovej.

"Áno, boli sme milo prekvapení, že si Petra vybrala jednotku, normálne máva takú šestku či sedmičku.. Stalo sa to vôbec po prvý či druhý raz," povzdychol si Magoni.

Dodal ešte, že stredajšie prvé kolo, tak ako bolo postavené, 22-ročnej Slovenke vyhovovalo aj po technickej stránke. "Najmä istá jeho časť s rozostupmi medzi bránkami menej ako 10 metrov. Bola to dobrá technická pasáž," uzavrel Magoni a pobral sa na lanovku.

