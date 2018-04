Ak sa nerozšíri formát Pohára federácie, Slovenky budú nasadené pri septembrovom žrebe

Ak formát zostane bez zmeny, podľa postavenia vo fedcupovom renkingu krajín ITF k 23. aprílu, čiže už po pondelňajšej aktualizácii, by Slovenky (12.) boli nasadené spolu so Švajčiarkami (7.), Holanďankami (10.) a Japonkami (13.). Do úvahy by pre ne prichádzali Španielky (14.), Lotyšky (15.), Talianky (16.) a Kanaďanky (18.). Tím SR by hostil Španielky a Talianky, za Kanaďankami by cestoval, v prípade Lotyšiek by o výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb.