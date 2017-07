Ak sa médiá sústredia len na kauzy, tak sa nálada spoločnosti radikalizuje, myslí si Martin Fedor

„Zároveň však médiá obviňujú politikov, ako by len oni mohli za to, že sa šíri extrémizmus a alternatívne fakty. Myslím si, že za to môžu aj médiá samotné. Napríklad tým, že príliš často namiesto prinášania faktov sa niektoré z nich snažia byť aktivistické, robiť politiku, súdiť, hodnotiť, odsudzovať,“ povedal poslanec NR SR Martin Fedor v rozhovore pre agentúru SITA.