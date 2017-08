Ak má niekto problém, rokuje. Bugár čaká od Danka konkrétne návrhy na zmeny v Koaličnej zmluve

Podľa Bugára v koalícii vznikla vážna situácia. „My sme spoľahlivý partner, teda to, čo sme podpísali, to platí. Do koalície sme vstúpili, lebo do programového vyhlásenia vlády sa dostala väčšina našich predvolebných sľubov. Koaličná zmluva je v prospech občanov a preto ju budeme plniť,“ zdôraznil Bugár, podľa ktorého ak hociktorý partner cíti, že treba niečo do Koaličnej zmluvy doplniť, tak vždy také možnosti koaličný partner má.