Ak má byť zachovaná vláda, premiér by mal podľa SNS zrušiť rokovanie vlády

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – SNS podľa predsedu poslaneckého klubu Tibora Bernaťáka verí, že ak má byť zachovaná súčasná vláda, premiér neurobí rokovanie kabinetu bez ministrov SNS.

Ako povedal Bernaťák dnes pre agentúru SITA, ak by tak stalo, bolo by to potvrdením toho, že koaličné strany si národniarov nevážia ako partnerov. Podľa Bernaťáka SNS slušne požiadala koaličných partnerov o stretnutie troch lídrov v piatok o 10:00.



Veria v prehodnotenie stanovísk

„Súčasne sme požiadali o presun rokovania vlády, aby sa všetky nejasnosti vysvetlili a aby následne vláda mohla riadne rokovať" uviedol. „Veríme že naši koaliční partneri prehodnotia svoje stanoviská“ dodal Bernaťák.

Ministri za stranu Smer-SD sa na stredajšom rokovaní vlády zúčastnia i napriek tomu, že predseda SNS Andrej Danko požiadal partnerov, aby stretnutie kabinetu odložili dovtedy, kým sa nezíde Koaličná rada, ktorá by sa mala konať v piatok. Oznámilo to tlačové oddelenie strany.





Most-Híd zvažuje rozhodnutie

Most-Híd sa podľa podpredsedu strany Lászlóa Sólymosa, ktorý je ministrom životného prostredia, poradí, či členovia vlády za Most-Híd prídu na stredajšie rokovanie vlády. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, toto nemôže byť rozhodnutie jednotlivca.

„Musí to byť rozhodnutie strany. Poradíme sa,“ uviedol. Podľa hovorcu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej Petra Bublu sa šéfka rezortu zatiaľ chystá zúčastniť na rokovaní vlády.





