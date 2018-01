Ak chceme schopné ozbrojené sily, je podľa Gajdoša nevyhnutný súlad modernizácie a výcviku vojakov

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Nevyhnutná modernizácia Ozbrojených síl SR, lepšie podmienky vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy a príslušníkom aktívnych záloh, ale aj plnenie programového vyhlásenia vlády a programu Slovenskej národnej strany boli hlavnými témami, o ktorých dnes v relácii V politike na TA3 diskutoval minister obrany SR Peter Gajdoš.

Priority rezortu pre rok 2018

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, minister zároveň priblížil priority rezortu pre rok 2018, medzi ktoré patrí predovšetkým pokračovanie v zmysluplnej modernizácii a nastavenie systémového riešenia personálnej politiky a s ňou súvisiace zmeny príslušnej legislatívy.





Podľa neho je dôležité, aby popri prebiehajúcej modernizácii bol na adekvátnej úrovni aj samotný výcvik vojakov. „Rovnako dôležité sú pre nás projekty dobrovoľnej vojenskej prípravy a budovania aktívnych záloh, pretože s nimi počítame ako s dôležitou súčasťou systému obrany našej krajiny. K ich zeefektívneniu sme sa zaviazali tak v Programovom vyhlásení vlády, ako aj v programe Slovenskej národnej strany,” zdôraznil.

Dobrovoľná vojenská príprava

Uviedol, že do modernizačných procesov chce rezort obrany v maximálnej možnej miere zapojiť podniky domáceho obranného a zbrojárskeho priemyslu. „Znamená to vyššiu zamestnanosť, prácu pre našich občanov a lepšie ekonomické výsledky,” zdôraznil. Potvrdil, že súčasné vedenie rezortu obrany presadzuje systémovú a systematickú modernizáciu v zmysle strategického dokumentu - Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030.

V súvislosti s medzinárodnými záväzkami zaradil Gajdoš medzi priority predovšetkým participáciu na PESCO, kde chce uspieť so slovenským projektom EuroArtillery. „A naďalej platí, že nechceme byť iba pasívnym konzumentom bezpečnosti, ale chceme sa na nej aktívne podieľať, čo potvrdzujeme účasťou našich vojakov v zahraničných operáciách a misiách,” povedal.

