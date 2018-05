Aj taká malá krajina ako Slovensko vedela potrápiť Švédov, reagoval na zápas útočník Hovorka

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) - Úvodné dve stretnutia slovenskej hokejovej reprezentácie na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku presedel útočník Marek Hovorka na tribúne. V zápasovom kolotoči je od utorka a dá sa povedať, že sa na ľade kodanskej Royal Areny necíti zle.

Vo všetkých troch tohtotýždňových dueloch Slovákov bol aktívny smerom dopredu a na konte má jednu asistenciu. V sobotňajšom súboji proti Švédom si pripísal mínusový bod, keď bol na ľade pri treťom góle súpera.

Mrzel ho záver zápasu

"Ťažko sa mi hodnotí tento duel, pretože sme boli blízko k víťazstvu. Pri mojej šanci v závere stretnutia to bol jasný faul, malo tam byť 4:3 a mohlo to vyzerať inak. V predĺžení sme nevyhodili puk a Švédi to potrestali, to oni vedia. Myslím si, že sme dnes predviedli super výkon,“ poznamenal Marek Hovorka.



Tridsaťtriročného vicemajstra sveta z Helsínk 2012 záver duelu proti Švédom mrzel. "Dnes sme na nich mali, vypracovali sme si aj šance. Možno najbližšie roky podobný výkon proti nim nezopakujeme a možno ich najbližšie roky budeme trápiť. To nikto nevie. Myslím si, že sa pomaly ukazuje práca, ktorú tu robíme od leta. Možno sa to na konci spočíta, možno ten bod bude pre nás zlatý,“ myslí si Hovorka.

Hokej sa divákom musel páčiť

V sobotu popoludní slovenský tím prehrával už 1:3, no nezložil zbrane a príkladne bojoval. "Bolo pekne vidieť, že keď sme podržali puk, Švédi miestami tiež nevedeli, kam skočiť. Boli trochu zatiahnutí a mali rešpekt, lebo nám vychádzali brejky. Aj v predĺžení sme mali viac z hry ako oni. Aj taká krajina ako Slovensko dokázala dosť pekne potrápiť Švédsko, čo je pekné a diváci sa museli baviť, pretože hokej sa im musel páčiť,“ dodal Marek Hovorka.

Slovenskú reprezentáciu na turnaji čakajú ešte dve stretnutia v základnej A-skupine, v pondelok o 16.15 h vyzve ruskú "zbornú" a v utorok v rovnakom čase reprezentáciu Bieloruska.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.