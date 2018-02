Africkým migrantom začala izraelská vláda posielať oznámenia o deportácii

Utečenci majú podľa nich 60 dní na to, aby opustili štát, pričom im vláda zaplatí 3500 dolárov (v prepočte približne 2800 eur) a letenku do bližšie nešpecifikovanej africkej krajiny. Tí, ktorí tak neurobia do 1. apríla, skončia vo väzení. Do krajiny utieklo za uplynulé roky približne 40-tisíc ľudí, väčšinou z Eritrey a Sudánu. Mnohí z nich sa obávajú, že ich pošlú do Rwandy.