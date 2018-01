Africké krajiny protestujú proti údajným Trumpovým výrokom, čuduje sa aj Nórsko

WASHINGTON/JOHANNESBURG/OSLO 12. januára (WebNoviny.sk) - Viaceré africké krajiny v piatok so znepokojením reagovali na údajný výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým vraj protestoval proti prisťahovalectvu z afrických krajín do Spojených štátov.

Trump sa údajne vo štvrtok na rokovaní vo svojej Oválnej pracovni pýtal kongresmanov, prečo by mali Spojené štáty prijímať ďalších imigrantov z Haiti a iných "špinavých dier" v Afrike.

Trump zverejnené informácie poprel

Túto informáciu potvrdili americkým médiám nezávisle od seba tri rôzne osoby prítomné na rokovaní alebo oboznámené s ním, hoci samotný Trump ju v piatok poprel a vyhlásil, že "táto formulácia použitá nebola".





"Berúc do úvahy historické fakty, najmä to, koľkí Afričania prišli do Spojených štátov ako otroci, tento výrok sa vymyká akémukoľvek akceptovateľnému správaniu," vyhlásila v piatok hovorkyňa Africkej únie Ebba Kalondo.

Niektoré africké krajiny sa podľa agentúry AP ocitli v ťažkej situácii a hoci by Trumpov údajný výrok možno aj chceli kritizovať, nerobia tak, pretože sa boja zastavenia finančnej podpory zo strany USA. Ako príklad agentúra uvádza stanovisko Južného Sudánu. "Pokiaľ to nebolo povedané špecificky o Južnom Sudáne, potom k tomu nemáme čo povedať," vyhlásil hovorca juhosudánskej vlády Ateny Wek Ateny.

Hanebný a rasistický výrok, znie z Botswany

Odvážnejšia bola vláda Botswany, ktorá Trumpov údajný výrok označila za "hanebný a rasistický". Aj podľa Afrického národného kongresu, vládnucej strany v Juhoafrickej republike, sú Trumpove údajné slová "extrémne urážlivé". "(Trumpova - pozn. SITA) nenávisť voči Obamovým koreňom sa teraz rozširuje na celý kontinent," pridal sa aj líder juhoafrickej opozície Mmusi Maimane.

Trumpove údajné poznámky nepotešili ani Nórsko, ktoré vraj americký prezident vo štvrtok spomenul ako svetlý príklad, keď sa údajne pýtal kongresmanov, prečo by nemohli Spojené štáty prijímať viac prisťahovalcov z krajín ako Nórsko. Podľa Henrika Heldahla, nórskeho analytika z Amerikansk Politikk, by za iných okolností Nóri tieto slová prijali pozitívne. "Ale kontext, v ktorom to zaznelo, je zárukou, že reakcie Nórov budú veľmi negatívne," povedal Heldahl.

Podľa nórskej politologičky Hilde Restad sa Trumpovi podaril "nečakaný výkon, keď jedným dychom pochválil Nórsko a zároveň urazil jeho obyvateľov".

