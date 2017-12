Adient mení automobilové sedadlá na bezpečnostný systém

BRATISLAVA 14. decembra 2017 (WBN/PR) – Sedadlá budúcnosti sľubujú pasažierom viac flexibility a komfortu, vyžiadajú si však aj zmenu bezpečnostných systémov.

Moderné sedadlá v automobiloch poskytujú už dnes nové možnosti pre personalizované nastavenie a tým aj vyšší komfort, v budúcnosti ich však čakajú ešte zásadnejšie zmeny, a to najmä v súvislosti s nástupom autonómnych vozidiel, v ktorých budú vodiči aj pasažieri tráviť čas inak ako dnes.

Ak dokážu autá riadiť počítače, cestujúci budú chcieť mať v interiéri viac flexibility, vrátane možnosti otáčať sedadlá o 180 stupňov a prispôsobovať ich pre relax, pre prácu, alebo pre debatu so spolucestujúcimi.

Vyššia flexibila interiéru však prináša aj viaceré otázky súvisiace s bezpečnosťou, preto najväčší výrobca automobilových sedadiel, spoločnosť Adient, pracuje už dnes na riešeniach pre vyššiu bezpečnosť pasažierov v budúcej generácii vozidiel.

Adient nazerá na sedadlá ako na aktívny bezpečnostný systém, z ktorého sa stane ochranný prvok prepojený s varovnými systémami auta. Svoju predstavu zhmotnila firma do konceptu autonómneho vozidla AI18. Bezpečnostné pásy sú v ňom integrované do sedadiel a nie upevnené na stĺpikoch karosérie, ako je to dnes bežné. Bezpečnostný pás je vďaka tomu vždy v správnej pozícii bez ohľadu na spôsob, ako cestujúci sedí.

Sedadlá v AI18 otáčateľné o 180 stupňov tiež majú v sebe integrovaný airbag, ktorý sa môže nafúknuť obidvomi smermi v závislosti od toho, ako je sedadlo nastavené. V prípade neodvratnej havárie sa sedadlá urýchlene nastavia do polohy optimálnej pre náraz, a to vďaka prepojeniu s prediktívnym asistenčným systémom vozidla.

Nové riešenia pre zvyšovanie bezpečnosti pasažierov v autonómnych autách bude spoločnosť Adient vyvíjať aj v spolupráci so švédskou firmou Autoliv, ktorá patrí k vedúcim dodávateľom bezpečnostných systémov pre automobily.

„Cieľom našej spolupráce je prispôsobiť koncept airbagov a bezpečnostných pásov integrovaných v sedadlách novým scenárom a situáciám, ktoré budú nastávať v doprave aj v samotných vozidlách,“ uviedol Detlef Juerss, viceprezident pre inžiniering a technický riaditeľ firmy Adient.

Spolupráca sa v prvej fáze zameria na optimálnu integráciu bezpečnostných komponentov Autoliv do sedadiel pre automobily budúcnosti, ako aj na rozšírenie a na vylepšenie systému airbagov umiestnených v sedadlách.

