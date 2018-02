Adam Žampa na ZOH 2018 neobhájil 5. miesto zo Soči, v superkombinácii mu vyšla iba slalomová jazda

PJONGČANG 13. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Adam Žampa skončil na 22. mieste v superkombinácii mužov v zjazdovom lyžovaní na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Tatranec Žampa v tejto disciplíne všestrannosti obhajoval skvelé 5. miesto spred štyroch rokov v Soči, ale pjongčanský kombinačný zjazd mu nevyšiel, keď v ňom skončil na 55. priečke.





Kým v ruských horách bol po zjazde na 27. priečke a napokon v súčte so slalomom dosiahol historicky najlepšie umiestnenie slovenského muža na ZOH, v slnkom zaliatom Čongsone svoj zjazdársky part pokazil. A to ešte organizátori zareagovali na vietor v hornej časti zjazdovky tým, že štart posunuli do priestoru začiatku pre super G a zároveň odklonili najväčšie skoky.





Po slalome mal dobrú náladu. "Mám úsmev na tvári, pretože môj kamarát Victor Muffat-Jeandet má medailu, čo je perfektné. Veľmi si to zaslúži. Moja slalomová jazda mi vyšla, od štartu do cieľa som šiel naplno a mal dve malé zaváhania. Je pozitívum, že som veľmi nezaostal. Bral som to už ako prípravu na slalom špeciál. Ešte ma však čaká aj obrák. Som 22. na planéte, čo vôbec nie je hanba. V stredu držíme palce dievčatám," povedal Adam Žampa pre RTVS.





Z triumfu v superkombinácii sa tešil Rakúšan Marcel Hirscher, ktorý získal svoje prvé olympijské zlato. Striebro si v utorok vybojoval Francúz Alexis Pinturault, bronz patrí ďalšiemu francúzskemu pretekárovi Victorovi Muffatovi-Jeandetovi. Druhý Slovák Matej Falat bol po zjazde na 53. priečke, no slalomové kolo nedokončil.

