Adam Peaty prekonal svetový rekord na 50 m prsia, rád by ho ešte vylepšil

"Po pondelkovej stovke som cítil, že aj v utorok môžem byť rovnako dobrý na päťdesiatke, ak nie aj lepší. Keď som čakal na svoju rozplavbu, bol som pokojný a uvoľnený, ale nemyslel som si, že môžem zaplávať svetový rekord. Chcel som len byť najrýchlejší a dostať sa do semifinále. Som šťastný, ale rád by som ho ešte o pár stotín vylepšil, nie je to však to najdôležitejšie," vyjadril sa pre oficiálnu stránku šampionátu Peaty.