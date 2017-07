Adam Nemec dostal poklonu od legendárnej futbalovej hviezdy, je kontrolnou vežou

Nečudo, že mnohí odborníci považujú 31-ročného rodáka z Banskej Bystrice za mimoriadne dôležitú persónu Dinama Bukurešť. Myslí si to aj hviezda MS 1994 Ilie Dumitrescu. "Adam Nemec je kontrolná veža v útoku Dinama. Má veľmi dobrú podporu zo zálohy, kde hrávajú May Mahlangu, Azer Bušuladžič a Sergiu Hanca. Myslím si, že tréner Cosmin Contra poskladal mužstvo veľmi dobre, navyše hráči sa ochotne podriaďujú jeho taktickým plánom. Pre mňa by nebolo prekvapením, keby Dinamo Bukurešť v tejto sezóne obsadilo v lige jednu z dvoch najvyšších priečok. Tento tím hrá pekný a atraktívny futbal," vyhlásil v interview pre prosport.ro 48-ročný niekdajší rumunský reprezentačný útočník, ktorý na spomenutom šampionáte v USA pred 23 rokmi strelil dva góly - oba v úspešnom osemfinálovom dueli s Argentínou (3:2).