Zvýšte odvody za poistencov štátu, vyzýva vládu asociácia nemocníc

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Vládna koalícia by podľa prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka mala zmeniť tohtoročný štátny rozpočet a zvýšiť od júla tohto roka zdravotné odvody za poistencov štátu.



"Ak to nenastane, tak môže dôjsť s vysokou pravdepodobnosťou v letných mesiacoch k veľkému napätiu,“ povedal na utorkovej tlačovej besede. Zdravotné poisťovne podľa šéfa ANS varujú, že ak sa tento rok nezvýšia finančné zdroje v zdravotníctve, tak sa v druhom polroku tohto roka vrátia k platbám v takej výške, v akej boli s nemocnicami zazmluvnené v minulom roku. .



V zdravotníctve bude chýbať 150 miliónov



"Všeobecná zdravotná poisťovňa nemá finančné prostriedky na to, na čo máme dnes podpísané zmluvy,“ povedal Petko. V tomto roku bude podľa neho v zdravotníctve reálne chýbať 150 mil. eur. Ak štát podľa Petka zdroje v zdravotníctve nezvýši, nebude priestor ani na realizáciu projektov, ktoré pripravuje ministerstvo zdravotníctva.





Ako upozornil prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth, zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 priniesol historicky najnižšiu platbu za poistencov štátu v doterajšej histórii. Tá je na úrovni 4 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015, z čoho však 0,2 % z priemernej mzdy má ísť na kapitálové výdavky pre štátne nemocnice. Prezident ASL preto tiež požaduje dofinancovanie zdravotníctva cez poistencov štátu. "Je to najdôležitejší zdroj príjmov pre zdravotníctvo,“ povedal.



Bez dofinancovania nebude kvalita



Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Lévyovej treba okamžite zvýšiť platbu za poistencov štátu na úroveň 5 % z priemernej mzdy. Bez dofinancovania zdravotníctva sa podľa nej nebude zvyšovať dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. "V prvom rade sa to dotýka pacientov, obávame sa, že sa ešte bude zvyšovať finančná záťaž pacientov,“ povedala.



Vláda by mala podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáša Malatinského systematicky a udržateľne nastaviť financovanie zdravotníctva. Upozornil na to, že v súčasnosti je model financovania zle nastavený, keďže za svojich poistencov platí štát výrazne menej, ako do systému odvádzajú ekonomicky aktívni ľudia. Za tri milióny poistencov platí štát podľa Malatinského 35,32 eura na osobu mesačne, kým dobrovoľne nezamestnaní platia 61,81 eura mesačne a za pracujúcu osobu ide pri priemernej mzde 912 eur do systému 127,68 eura mesačne. „Celé bremeno je tak na strane ekonomicky aktívneho obyvateľstva,“ dodal šéf AZZZ.