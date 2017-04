Zvyšovanie cien bytov sa môže zastaviť, Bratislava už spomalila

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Ceny bytov v prvom štvrťroku 2017 v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka zatiaľ neklesli. V Bratislave však už odborníci na realitný trh zaznamenali spomalenie cien rastu bytov, a to v najväčšom segmente, dvojizbových a trojizbových bytov. Informoval o tom portál Nehnuteľnosti.sk.



Vývoj v Košiciach bol opačný .



V Bratislave zaznamenali priemerné ceny trojizbových bytov medzi rokmi 2015 až 2016 nárast nad osem percent, čiže väčší ako v aktuálnom medziročnom porovnaní, kedy sa tento rast prejavil pod úrovňou piatich percent.



Priemerná cena trojizbového bytu v prvom štvrťroku 2017 tak dosiahla 2 110 eur za meter štvorcový. Medziročne rástli priemerné ceny trojizbových bytov najviac v treťom obvode, a to o takmer 10 %. Naopak, o jedno percento sú medziročne nižšie ceny bytov v mestskej časti Bratislava V, kde boli trojizbové byty najlacnejšie.



„Opačný vývoj vidíme napríklad v Košiciach, kde nárast cien pravdepodobne ešte len kulminoval v nedávnom období. V Košiciach bol medziročný nárast v segmente starších trojizbových bytov medzi rokmi 2015-2016 vo výške 8 %, v porovnaní s nárastom medzi rokmi 2016-2017 za celé Košice až takmer 13 %,“ uviedli analytici z portálu Nehnuteľnosti.sk Priemerná jednotková cena trojizbového bytu v Košiciach dosiahla sumu 1 285 eur za meter štvorcový.





Dvojizbáky sú na tom takmer rovnako



Situácia v segmente dvojizbových bytov je na realitnom trhu takmer identická ako pri trojizbových. Pred rokom bol v medziročnom porovnaní v Bratislave nárast cien starších bytov 14 %, teraz je pod úrovňou piatich percent, uvádza portál Nehnuteľnosti.sk.



Ešte menším tempom rástol bratislavský realitný trh v medzikvartálnom porovnaní, a to len dvoch percent v mestských častiach Bratislava – Staré mesto a Ružinov, ktoré sú pre Slovákov najžiadanejšími bratislavskými lokalitami. V Starom meste dosiahla priemerná jednotková cena v prvom kvartáli tohto roka 2 616 eur za meter štvorcový, v Ružinove to bolo 2 210 eur za meter štvorcový.



V Košiciach je situácia opäť opačná. Pred rokom bol medziročný nárast len na úrovni štyroch percent, v súčasnosti medziročný nárast priemerných cien dvojizbových starších bytov atakuje hranicu 20 %. „Obdobnú situáciu ako v Košiciach vidíme aj v ostatných krajských mestách. Najvýraznejšie medziročné zvýšenie cien dvojizbových bytov zaznamenal okres Trnava, a to až o 24,5%. Za medziročným nárastom cien netreba však vidieť len nárast cien, ale aj pribúdanie novostavieb, ktoré rozširujú ponuku realitného trhu, a tak dvíhajú priemernú cenu za mesto,“ uzavreli odborníci z portálu Nehnuteľnosti.sk.