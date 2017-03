Zvrat v kauze Čistý deň: Simona a Tamara podali trestné oznámenie, zastupuje ich Lipšic

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Klientky resocializačného centra Čistý deň v Galante v pondelok podávajú trestné oznámenie na vedenie zariadenia. Zastupuje ich advokát Daniel Lipšic.



Jedna z nich je Simona, ktorá sa stala známa komunikáciou s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Druhá je 17-ročná Tamara, ktorá je na úteku a do zariadenia sa nechce vrátiť..





Ako v pondelok povedal Lipšic novinárom, podanie sa bude týkať viacerých trestných činov. „Trestné oznámenie sa bude týkať potenciálneho spáchania trestného činu ohrozovania osobnej slobody, vydierania, šírenia toxikománie a návodu na krivú výpoveď. Do zápisnice budú vymedzené skutky, ktoré sa udiali v posledných dňoch a mesiacoch, a budú označení konkrétni ľudia, ktorí sa toho mohli dopustiť. To je vedenie Čistého dňa. Týka sa to Petra Tománka a Zuzany Tománkovej,“ povedal Lipšic s tým, že ako advokát vie, že rôznych svedkov sa týka návod na krivú výpoveď alebo zobratie späť svojho tvrdenia, inak budú na nich dávané trestné oznámenia. „Čo je inak trestný čin vydierania,“ konštatoval.



Lipšic zastupuje aj Natáliu



Lipšic sa k obom dievčatám dostal tak, že mu ráno mi zavolal známy, podľa ktorého chceli mladé ženy vypovedať o potenciálnom páchaní trestnej činnosti. Lipšic vedel, že jedna z nich je bývalá a jedna súčasná klientka zariadenia.





„Keďže zastupujem vo veci Čistého dňa maloletú Natáliu ako poškodenú pri trestnom čine sexuálneho zneužívaniam, súhlasil som, že ich budem zastupovať pri podaní trestného oznámenia na generálnej prokuratúre, pretože tú kauzu poznám. Poznám príbeh pomerne rozsiahlej manipulácie maloletej v zariadení Čistý deň. Poznám to z výpovedí a svedectiev z trestného spisu,“ uviedol.



Jedna zo žien nie je plnoletá



Z príbehov, ktoré Lipšic pozná ako advokát, vie, ako maloletí klienti Čistého dňa, ale aj ich rodičia, boli pod rôznymi zámienkami v minulosti manipulovaní.





„Neprekvapuje ma preto, že to pokračuje ďalej. Pre mňa je smutné, že na čisto politické účely sa ťažké životné príbehy brutálne zneužívajú. Ľudia, ktorí sú tam, by nemali byť vystavení verejnému tlaku, šikanovaniu, brutálnej manipulácii. Zneužívanie maloletých na vytĺkanie politických bodov považujem za veľmi poľutovaniahodné,“ vyhlásil.





Lipšic argumentoval aj tým, že inak vypovedá aj Natália teraz, keď už nie je pod vplyvom Čistého dňa. „Viem si predstaviť, pod akým tlakom Tománkovcov boli,“ povedal.



Lipšic vie, že jedna zo žien nie je plnoletá. „Predpokladám, že tam je nariadené výchovné opatrenie. Pre mňa je kľúčové, že je to potenciálna poškodená spáchanými trestnými činmi. Pre mňa je kľúčová trestnoprávna rovina. Nemám vedomosť v akej situácii sa nachádza,“ povedal na otázku, či vie, že jedna z dvojice je na úteku.



„Predpokladám, že Čistý deň vie, aká je situácia, a vie, ktorých klientov majú pod dohľadom a ktorých nemajú pod dohľadom. Moja povinnosť ako advokáta je chrániť svojich klientov a teraz sú obe poškodené,“ dodal s tým, že obe na prokuratúre budú oznamovateľkami a zároveň poškodenými.