Zvolenu po napínavej sérii končí sezóna, Žilina doplnila štvoricu semifinalistov

Hokejisti Žiliny vyradili Zvolen a stali sa štvrtými postupujúcimi do semifinále play-off Tipsport ligy. O postupe zverencov trénera Milana Jančušku rozhodol....

ŽILINA 29. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Žiliny vyradili Zvolen a stali sa štvrtými postupujúcimi do semifinále play-off Tipsport ligy. O postupe zverencov trénera Milana Jančušku rozhodol až posledný, siedmy zápas série, ktorý na domácom ľade vyhrali tesne 3:2. V semifinále čaká na "vlkov" obhajca majstrovského titulu HK Nitra. Druhú dvojicu tvoria Banská Bystrica a Martin.



V úvodnej tretine stretnutia sa do vedenia dostal tím hostí, v 4. min Peter Hraško prekonal Tomáša Tomeka. Zvolenský obranca poslal puk do siete aj necelé tri sekundy pred koncom úvodnej časti hry, tentokrát však inkasoval jeho vlastný brankár Samuel Baroš. Hraško totiž tečoval prihrávku domáceho kapitána Mareka Hovorku a Baroš už nestihol zareagovať - 1:1..





V druhej dvadsaťminútovke skórovali ako prví opäť hráči Zvolena, vo vlastnom oslabení sa po prihrávke Patrika Lušňáka presadil Peter Zuzin. Žilinčania opäť dokázali vyrovnať pred koncom tretiny, v 38. min namieril presne Václav Stupka.



V treťom dejstve sa Žilina dostala prvýkrát v dueli do vedenia, v presilovej hre Rastislav Konečný našiel Marcela Holoviča a ten nezaváhal. Ďalší gól už nepadol a domáci sa mohli radovať z víťazstva aj postupu.



Hokej - Tipsport liga 2016/2017 - štvrťfinále play-off - siedmy zápas (hralo sa na štyri víťazstvá) - streda:



20. Marek Hovorka (Holovič), 38. Stupka (D. Brejčák, E. Švec), 47. Holovič (Konečný) - 4. Hraško (Lušňák), 31. P. Zuzin (Lušňák)



: 3:4 na 2 min, navyše Stupka (Žilina) 10 min za napadnutie hlavy a krku, : 1:0, : 0:1, : J. Konc, Kubuš - Kacej, Šefčík, 4328 divákov



Zostavy:



: T. Tomek - V. Čížek, T. Bokroš, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Ťavoda, Prokop, M. Macejko - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - J. Jurík, Húževka, Rogoň - Stupka, Holovič, R. Konečný - O. Gmitter, F. Ondruš, E. Švec



: S. Baroš - Andersons, Hraško, M. Novák, Habšuda, T. Valenta, Homer, D. Krejči, Plechanov - P. Zuzin, B. Mráz, Lušňák - Matis, S. Petráš, Síkela - L. Novák, L. Jurík, Šišovský - Dubeň, Jakubík, Kelemen



Semifinálové dvojice Tipsport ligy 2016/2017:



: Banská Bystrica - Martin



: Nitra - Žilina



: 17., 18., 21., 22., prípadne 24., 26. a 28. apríla



