Zvolenský región dostane nové vlakové súpravy

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tento týždeň uzatvorila zmluvu s firmou ŽOS Vrútky o dodávke 21 dieselových motorových jednotiek (DMJ).



Nákup bude po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku hradený z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR. Informoval o tom hovorca a riaditeľ odboru komunikácie ZSSK Tomáš Kováč..



"Hoci zvolenský región ročne obslúži viac ako 3,3 milióna cestujúcich, jeho najvyťaženejšími traťami sú Zvolen – Banská Bystrica a Zvolen – Fiľakovo, priemerný vek rušňov a vozňov je vyše 30 rokov," objasnil hovorca.



Prvé súpravy pribudnú v roku 2018



Väčšina súčasných miestnych vozňov a rušňov bola vyrobená ešte v osemdesiatych rokoch. "Nové moderné súpravy, z ktorých sedem bude mať sedadlovú kapacitu sto šesťdesiat cestujúcich a 14 stodesať cestujúcich, budú klimatizované, vybavené WiFi pripojením a elektrickými zásuvkami." dodal Kováč.





Podľa zverejnených informácií prvé súpravy pribudnú na zvolenské trate v roku 2018.



"Od nášho nástupu do funkcie sme ako predstavenstvo viac ako šesť mesiacov zvažovali všetky možné kroky, riziká a možnosti aj v spolupráci s orgánmi EK. Nechceli sme, aby boli víťaz a dodávky súprav, ktoré pripravovalo ešte minulé vedenie spoločnosti, kýmkoľvek spochybnené,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Zvýšený výkon nových vlakov



Zmluva medzi ZSSK a ŽOS Vrútky po dodaní vlakov predpokladá pravidelné štvrťročné vyhodnocovanie ich prevádzkyschopnosti s pevne nastavenými sankciami v prípade zvýšenej poruchovosti.





Výhodou oproti dnes prevádzkovaným vlakom je pri nových DMJ zvýšený výkon, ktorý umožňuje pohon viacerých náprav. Nové DMJ majú pohon štyroch náprav, súčasné vlaky v regióne poháňa len jedna náprava. Ďalším pozitívom má byť aj to, že nové vlaky sú v porovnaní so súčasnými ekologickejšie.



Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jedným z troch nástupníckych podnikov bývalých jednotných železníc, má základné imanie 212,44 mil. eur. Jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR.



