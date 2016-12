Zvolen vyhral prestrelku, Košice a barani úspešní vonku

BANSKÁ BYSTRICA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Vedúci tím hokejovej Tipsport ligy HC ‘05 iClinic Banská Bystrica si z ľadu Liptovského Mikuláša odviezol v pondelok všetky tri body za presvedčivé víťazstvo 6:2. Po bezgólovej úvodnej tretine hostia udreli trikrát v prostrednej dvadsaťminútovke, v úvode poslednej časti hry zvýšili na 4:0 a o ich víťazstve bolo rozhodnuté. MHk 32 znížil na priebežných 1:4 a 2:5. Banskobystričania majú na čele tabuľky stále 5-bodový náskok pred Košičanmi.



Nové Zámky rozdrvili Poprad 7:2. Nováčik súťaže už v 14. min viedol 3:0 a Šúreka v bránke hostí vystriedal Pajpach, no ten inkasoval hneď z prvej strely. Za stavu 7:1 pre domácich v 31. min sa do akcie opäť vrátil Šúrek. Nováčik súťaže sa vďaka plnému bodovému zisku odlepil z poslednej priečky v tabuľke a preskočil Trenčín. Poprad je ôsmy.



Zvolenčania si poradili s Nitrou 5:4. Majster sa v čase 4:58 ujal vedenia, ale už o 26 sekúnd bolo vyrovnané. Skóre sa potom menilo ako na hojdačke. Domáci v druhej tretine viedli 2:1, zaostávali 2:3, ale do poslednej dvadsaťminútovky vstupovali opäť za priaznivého stavu 4:3. V 45. min sa presadil Pavel Klhůfek a z jeho zásahu sa neskôr vykľul víťazný gól. Zvolenčanom patrí 5. priečka v tabuľke, Nitrania sú tretí.



Hokejisti HC Košice využili v druhej tretine na ľade Trenčína dve presilovky a napokon zvíťazili 3:1. V 33. min otvoril skóre duelu Peter Boltun, v 38. min sa rovnako v početnej výhode presadil Jiří Bicek.



Dukla zásluhou Matúša Holendu v 48. min zdramatizovala záver duelu, ale posledné slovo mal hosťujúci Jakub Suja, ktorý do prázdnej bránky spečatil triumf "oceliarov". Košice zostávajú na 2. mieste tabuľky s 5-bodovým odstupom na vedúcu Banskú Bystricu, Trenčín prehral piatykrát po sebe a klesol na poslednú pozíciu.



Žilinskí vlci zvíťazili v Martine 3:1. Skóre stretnutia otvoril už v 45. sekunde hosťujúci útočník Juraj Jurík. Fínsky obranca MHC Jere Pulli síce v 26. min vyrovnal, ale Žilinčan Filip Ondruš zakrátko prinavrátil MsHK vedenie a gólovú poistku pridal v 56. min Rastislav Konečný. "Vlci" si vďaka trom bodom upevnili 4. priečku v tabuľke.







44. M. Sukeľ (Stümpel, M. Uram), 46. Kadlubiak (Róbert Huna, Richard Huna) - 21. Buc (Hickmott, Maione), 25. Lamper (Maione, Zigo), 39. Bortňák (Kafka, P. Luža), 41. Truchno (Buc, Hickmott), 46. Lamper (Zigo, Matoušek), 47. Wishart (Hickmott, Truchno)



2:3 na 2 min, 1:0, 0:0, Jura, Husár - Jobbágy, Korba, 2150 divákov



Zostavy:



Križan - Stehlík, Burzala, Mezovský, T. Nádašdi, Moravčík, Kadlubiak, Makovský, M. Šiška - J. Sukeľ, Cibák, Rudolf Huna - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - Richard Huna, Stümpel, Števuliak - Uhrík, Róbert Huna, Kabáč



Košarišťan - Wishart, Maione, V. Mihálik, P. Luža, Cebák, I. Ďatelinka, Matuškin, Ťavoda - Buc, Truchno, Hickmott - Lunter, Bortňák, Kafka - Lamper, Zigo, Matoušek - R. Tománek, M. Češík, Belluš



4. Čaládi (Cardwell), 9. Brabenec (Čaládi, Sandgren), 14. Sandgren (Čaládi, Brabenec), 15. M. Paulovič (Fábry, Martin Chovan), 28. Čaládi (Pitule), 30. J. Tibenský (M. Hudec, Mäkinen), 31. Lavrovs (Pitule, Sandgren) - 24. Lichanec (Zagrapan), 59. D. Bondra (Murček, Vašaš)



3:4 na 2 min, 2:0, 0:0, J. Konc - Synek, Gegáň



Zostavy:



J. Chovan - V. Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, Martin Chovan, Mäkinen, R. Lelkeš, Maier - Bahenský, Brabenec, Čaládi - J. Tibenský, M. Hudec, Saarinen - M. Paulovič, Kytnár, Fábry - Lavrovs, Pitule, Dominik Rehák



Šúrek (14. - 31. Pajpach) - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Postnikov, Krempaský, Lubor Pokovič, Bagin - Mlynarovič, Zagrapan, A. Ježek - Matúš Paločko, T. Troliga, Kroták - Vašaš, Murček, D. Bondra - Štrauch, Lichanec, R. Václav



6. D. Krejči (L. Novák, Klhůfek), 31. L. Jurík (Šišovský, Valenta), 35. Valenta (Šišovský, J. Majdan), 39. J. Žilka (Plechanov), 45. Klhůfek (Zuzin, Hraško) - 5. Bajtek (L. Paukovček, Ordzovenský), 32. H. Ručkay (Bajtek), 35. M. Tvrdoň (Krištof, J. Štefanka), 55. Cope (Blackwater)



5:5 na 2 min, 1:1, 0:0, Jonák, Fridrich - Valo, Návratek, 2089 divákov



Zostavy:



Šimko - D. Krejči, M. Novák, Valenta, Hraško, Plechanov, Habšuda, Dubeň, Hataš - L. Novák, Zuzin, Klhůfek - J. Majdan, L. Jurík, Šišovský - J. Žilka, Jakubík, Martin Ďaloga - J. Tatár, Iždinský, Misenev



Michal Valent - Rais, Milam, Mezei, Meland, Ordzovenský, Pupák, Korím, P. König - Blackwater, Marek Slovák, Macík - M. Tvrdoň, Krištof, J. Štefanka - Bajtek, L. Paukovček, H. Ručkay - Piačka, Bene, Cope



Góly: 48. Holenda (Bezúch, Marcel Hossa) - 33. Boltun (Šoltés, E. Šedivý), 38. Bicek (Deyl), 60. Suja (Bicek)



5:4 na 2 min, navyše Koch (Košice) 5+DKZ za vrazenie, 0:2, 0:0, D. Konc, Adamec - Výleta, Šefčík, 2251



Zostavy:



Kutej - Bohunický, Holenda, J. Danko, Drgoň, Obšut, Trška, Šimun, Pavúk - Marcel Hossa, Sojčík, Bezúch - T. Sýkora, Bulík, J. Gašparovič - Denis Hudec, J. Švec, J. Ručkay - Meidl, Lantoš, Ján Pardavý ml.



Habal - Deyl, M. Dudáš, Šmach, E. Šedivý, Koch, L. Matejka, R. Hruška, Jankovič - L. Nagy, Suja, Bicek - J. Milý, Boltun, Šoltés - Tibor Varga, T. Klíma, Hričina - P. Bartoš, Vrábeľ, M. Novotný



Góly: 26. Pulli (Heizer, B. Rapáč) - 1. J. Jurík (Húževka, Gutwald), 27. Ondruš, 56. R. Konečný (Stupka, Holovič)



3:3 na 2 min, 0:0, Lokšík, Majling - Kollár, Krajčík, 2855 divákov



Zostavy:



Dzubina - M. Dvořák, Pulli, Brňák, Rusina, M. Leško, Salija, M. Fabian, Pacalaj - P. Koyš, Heizer, B. Rapáč - R. Varga, Galamboš, Markovič - R. Dlouhý, Pokrivčák, Korostin - R. Mráz, Surovka, D. Rzavský



T. Tomek - Juraško, D. Brejčák, Denis Rehák, Gutwald, Macejko, Drábek, Mendrej, Váňa - Švihálek, Marek Hovorka, L. Handlovský - Š. Novotný, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Rogoň, Ondruš, Matis