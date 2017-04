Zverejnili prvý trailer snímky Star Wars: The Last Jedi

Tvorcovia očakávanej sci-fi snímky Star Wars: The Last Jedi predstavili jej prvý trailer. Režisér novinky Rian Johnson tak spravil v piatok....





Režisér novinky Rian Johnson tak spravil v piatok na podujatí Star Wars Celebration vo floridskom Orlande a následne vyše dvojminútové video zverejnili aj na internete. Okrem toho predstavili aj propagačný plagát, na ktorom sú zobrazení Mark Hamill (Luke Skywalker) a Daisy Ridley (Rey). Snímka sa do slovenských kín dostane 14. decembra. .









Úlohy z predchádzajúcej snímky Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) si zopakovali spomínaní Mark Hamill a Daisy Ridley, ďalej tiež Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis či zosnulá Carrie Fisher. Okrem toho herecké obsadenie dopĺňajú Kelly Marie Tran, Laura Dern, Gary Barlow či Benicio Del Toro. Na filme sa ako výkonný producent podieľal J. J. Abrams, ktorý nakrútil spomínanú siedmu epizódu s podtitulom Sila sa prebúdza.



Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com a archívu agentúry SITA.



