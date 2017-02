Zverejnili okresy s najvyššou a najnižšou kriminalitou

V okrese Trnava minulý rok nedošlo k žiadnej vražde, mierne poklesol počet lúpeží a výrazne aj počet krádeží áut. V policajných štatistikách....

Najmenej bezpečné okresy .



Okresy Košice a Trnava označil policajný prezident Tibor Gašpar za najmenej bezpečné. "Počet 3682 trestných činov vyplýva zo zložitosti a veľkosti policajného okresu, ktorý zahŕňa aj územnosprávne okresy Piešťany a Hlohovec," povedala pre agentúru SITA trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.



Vedenie krajského riaditeľstva je podľa jej slov s vývojom kriminality spokojné, žiadne výrazné anomálie oproti minulosti zaznamenané neboli. "Trnava určite nie je mesto zločinu, ako štatistiky interpretovali niektoré médiá," dodala Kredatusová.



Najnižšia kriminalita vo Svidníku a Starej Ľubovni



Polícia v okrese Trnava eviduje výraznejší nárast ekonomickej kriminality, pretože policajti vlani vyhľadali o 157 daňových trestných činov viac oproti roku 2015. Dobré výsledky polícia dosiahla aj napriek tomu, že vysoký počet policajtov z kraja vypomáhal v Bratislave pri zabezpečovaní podujatí slovenského predsedníctva Rade EÚ.



Polícia podľa trnavského krajského riaditeľa Štefana Čechoviča v okrese Trnava počas minulého roku reagovala na vývoj kriminality. Keď vyskočil nárast majetkovej kriminality, smerovali opatrenia do tejto oblasti, čo aj prinieslo výsledky. Čechovič dodal, že práca policajtov v Trnave je o to zložitejšia, že ide o ekonomicky vyspelý región, do ktorého prichádzajú za prácou nielen ľudia z iných častí Slovenska, ale aj zo zahraničia.



Podľa štatistík Prezídia Policajného zboru SR bola najvyššia kriminalita v minulom roku v okresoch Košice (4500 trestných činov) a Trnava (3682), naopak, najnižšia v okresoch Svidník (424) a Stará Ľubovňa (425). Tieto štatistiky však nezohľadňovali veľkosť okresu ani počet obyvateľov.