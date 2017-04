Zverejnili nový trailer Múmie s Tomom Cruisom

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Americká spoločnosť Universal Pictures zverejnila prostredníctvom služby YouTube druhý trailer rebootu dobrodružnej filmovej série Múmia. V dvaapolminútovej ukážke možno vidieť vojaka Nicka Mortona, ktorý počas misie objaví staroveké väzenie princeznej Ahmanet. Tá sa mala kedysi stať vládkyňou celého Egypta, ale pre jej krvilačnú túžbu po moci o to prišla a uväznili ju v sarkofágu.Po tom, ako sa po tisícoch rokov prebudí, chce získať silu a zničiť svet prostredníctvom kliatby, ktorú uvrhla na Mortona. Ten sa jej vyčíňaniu snaží zabrániť. Krátke video okrem záberov na staroveký Egypt ponúka ukážky viacerých akčných scén na Blízkom východe či v Londýne, kde bude Ahmanet vyčíňať, zatiaľ čo v pozadí znie melódia skladby Paint It Black od kapely The Rolling Stones..

Titulnú postavu stvárnila francúzsko-alžírska herečka Sofia Boutella, spomínaného Nicka Mortona zase Tom Cruise. Okrem nich sa v Múmii predstavia Annabelle Wallis ako vedkyňa Jenny Halsey, Russell Crowe ako člen britskej Kráľovskej spoločnosti Henryho Jekylla, Courtney B. Vance, ktorý si zahral plukovníka Gideona Forstera, alebo Jake Johnson stvárňujúci seržanta Vaila.Réžie očakávaného projektu sa ujal Alex Kurtzman, ktorý sa podieľal na scenároch snímok Transformers (2007), Transformers: Pomsta porazených (2009), Star Trek: Do temnoty (2013) či Amazing Spider-man 2 (2014). Zároveň je aj jedným z producentov rebootu, čím sa pridal napríklad k Seanovi Danielovi, ktorý pracoval na všetkých troch filmoch zo série Múmia z rokov 1999, 2001 a 2008 s Brendanom Fraserom v hlavnej úlohe. Scenár napísal Jon Spaihts, ktorý sa podpísal napríklad pod sci-fi triler Prometheus (2012). Novinka by mala byť prvým filmom zo série Universal Monsters, v rámci ktorej štúdio plánuje uviesť aj tituly s Frankensteinovým monštrom v podaní Javiera Bardema či Neviditeľným mužom s Johnnym Deppom. Slovenská distribučná premiéra Múmie je naplánovaná na 8. júna.Informácie pochádzajú z webstránok www.hollywoodreporter.com, www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.